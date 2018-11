FREGATTEN: «Helge Ingstad» fikk en stor flenge i skroget og sto i fare for å gå ned. Forsvaret jobber nå tett med Kystverket for å berge fartøyet. Foto: Mattis Sandblad

Slik skal de berge KNM «Helge Ingstad»

INNENRIKS 2018-11-09T08:30:05Z

Forsvaret leder arbeidet med sikring og berging av fartøy og utstyr etter kollisjonen mellom fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola» TS.

Publisert: 09.11.18 09:30 Oppdatert: 09.11.18 11:41

Torsdag morgen kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet «Sola» TS. Forsvaret leder bergingsoperasjonen i tett samarbeid med Kystverket .

Fregatten fikk en stor flenge i skroget, og tok inn mye vann etter sammenstøtet. Forsvaret informerte torsdag om at fartøyet fortsatt ikke var stabilt, men at det ligger fast på tre punkter under fartøyet.

Fregatten må først boltes fast til land, heves opp på lekter, tømmes for ammunisjon og fraktes til Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

Presseoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret sier til NTB at skipet skal heves på en lekter, før den tømmes for ammunisjon. Gjesdal sier risikoen knyttet til ammunisjonen ikke er særlig stor.

– Men det vil alltid være noe risiko forbundet med eksplosiver, sier han.

Forsvaret informerer fredag formiddag at fregatten har ligget stabilt i natt, og at arbeidet med å få festet fregatten til land har gjennom natten gått som planlagt. Hullene som er boret og fundamentet som er satt på land må nå herdes før vaiere kan strekkes. Når dette arbeidet er gjort vil fregatten være sikret slik at bergingsarbeidet kan fortsette.

Det er foreløpig usikkert når flyttingen av skipet starter.

I tillegg til å være en tidkrevende operasjon, kan vær- og sjøforhold ramme bergingsaksjonen.

Punktert tank

Kystverket skrev i en pressemelding torsdag at forurensningspotensialet, altså det som er om bord i havaristen, er 380 kubikkmeter marin diesel, i tillegg til noe helikopterdrivstoff og noe bunker.

Brannvesenet har fått melding om at det har lekket ut cirka ti kubikk helikopterdrivstoff.

– Helikopterdrivstoff er tyntflytende parafin. En del av det vil fordampe, men vi har forberedt en aksjon for å ta det opp, dersom det skulle bli nødvendig, fortalte varabrannsjef Frode Bødtker til VG.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, sier til VG at Kystverket kartlegger sølet og flyger over ulykkesstedet med Kystverkets overvåkningsfly. Kystverket flyr over havaristedet klokken 07 fredag morgen for å skaffe seg oversikt over omfanget av oljesølet.

Etterforsker

Det er fortsatt usikkert hva som forårsaket kollisjonen . Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet AIS (Automatic identification system) ble skrudd på klokken 04.03.59 – omtrent da kollisjonen skjedde. Dermed er det vanskelig å fastslå nøyaktig hvor fregatten har kjørt.

Her kan du se hvor kollisjonen skjedde, og skipenes bevegelser etter sammenstøtet. Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet var slått av under sammenstøtet.

Vest politidistrikt opplyste torsdag at de har startet taktisk og teknisk etterforskning etter sammenstøtet. Statens havarikommisjon og Forsvaret også har iverksatt undersøkelser.

– Vi er i ferd med å få folk på plass i Bergen og har reist over med minst syv personer. To av disse kommer fra havarikommisjon til forsvaret. Vi er godt i gang med å innhente informasjon og data, sa direktør i Havarikommisjonen, William J. Bertheussen til VG torsdag.