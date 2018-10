– FØLGER MED: Kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, sier at de følger nøye med på innmeldingene etter oppfordringen om å Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

KrF reagerer på oppfordring om å «kuppe» møter: – Ufint

BERGEN (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide innrømmer at partiets innmeldingsregler kunne vært bedre, etter oppfordringer om å melde inn folk og «kuppe» lokalmøter.

Publisert: 15.10.18 15:41

Nettavisen melder mandag morgen at Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen har meldt seg inn i KrF for å påvirke retningsvalget i Oslo. Han utelukker ikke at han kan melde seg ut igjen dagen etter landsmøtet – og tilbyr å betale for å melde inn andre som vil påvirke KrFs valg.

I helgen oppfordret også redaktøren bak det kontroversielle høyrevridde nettstedet Resett folk til å melde seg inn i KrF og påvirke valget. «Etter landsmøtet er over, kan dere jo melde dere ut igjen», skriver redaktøren Helge Lurås.

– Jeg synes det bryter med noe av vår demokratiske tenkning. At ytre høyre ønsker å kjøre en aksjon for å redde Frp, det synes jeg er ufint, sier Hareide til VG i Bergen.

– Har jo ganske god kontroll

Han sier at «enkelte har meldt seg inn» på oppfordring fra Resett, men at det «ikke har vært noen stor respons».

– Vi har jo ganske god kontroll. Vi er en medlemsorganisasjon på over 25.000 medlemmer, så vi er en stabil organisasjon selv om enkelt yttergrupper gjør dette, sier Hareide.

– Men det er mulig å melde seg inn i døren på vei inn det lokale årsmøtet og sånn sett påvirke landsmøtet 2. november. Er ikke det en svakhet?

– Jeg synes våre lover kunne vært enda bedre utformet for en sånn situasjon, som er ganske ekstraordinær. For nominasjonsmøter har vi jo en frist, sier Hareide.

– Følger utviklingen nøye

«Det oppleves som et kupp», var beskjeden fra bystyremedlem Bjørg Josefsen i Sandnes etter deres lokallagsmøte i forrige uke. VG skrev da om reaksjoner på at nye medlemmer dukket opp på møtet og det ble valgt åtte «røde» delegater til skjebnevalget .

KrF skal følge innmeldingene nøye etter oppfordringen fra Lysglimt Johansen.

– Vi har sett oppfordringen hans, og følger utviklingen på nye medlemmer nøye. Dette er helt klart ikke en form for aksjonisme vi ønsker, skriver KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset i en e-post til VG.

Høvset sier de sjekker listene med nye medlemmer for «tulleinnmeldinger og dobbeltregistreringer».

– Vi ser at de som melder seg inn i partiet, ikke er aksjonister, fastholder Hareide.

KrF-topp Hans Fredrik Grøvan sier dette er noe han «ikke har sans for i det hele tatt».

– Jeg synes det er en utrolig usympatisk måte å gjøre påvirkning på, når man gjør det for å drive lobbyvirksomhet, uten å kjenne på motivasjon eller lyst til å være medlem av et parti. Eller det dette partiet står for, sier Grøvan til VG.

Svarer ikke på kontrollspørsmål

VG har spurt KrF-ledelsen om det på møtene kontrolleres at medlemskontingenten er betalt, før man får stemme. Det svarer ikke KrF på, men skriver bare i e-posten: «Lokallagsledere kan sjekke om kontingent er betalt i medlemssystemet».

– Blir det iverksatt noen tiltak etter det som skjedde i Sandnes?

– Vi informerer lokallagene våre om hva lovene sier om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett, slik det står i lovene våre. Lokallagsledere kan sjekke om kontingent er betalt i medlemssystemet. I tillegg har vi bedt fylkessekretærer om å bistå med å sende dem oppdaterte medlemslister til møtet, skriver Høvset i KrF i en e-post.

– Har det som skjedde i Sandnes skapt bekymring på grasrota?

– Vi har ikke fått meldinger om det. Det har kommet påstander om mobilisering i anonyme nettfora, men det er lite som tyder på at det har noen rot i virkeligheten. KrF har 25.000 medlemmer, og de som nå har meldt seg inn utgjør kun en liten andel av dem, er svaret fra kommunikasjonssjefen.