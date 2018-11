BLANDEDE FØLELSER: Zabi Osmani var glad da han hilste på NATO-soldatene i Oppdal. Samtidig vekket synet til live vonde minner. Foto: Thomas Andreassen, VG

Afghanistan-tolk flyktet fra krig: Fikk NATO i nabolaget

OPPDAL (VG) For åtte år siden hjalp tolken Zabi Osmani norske styrker i krig mot Taliban. Nå ser han igjen uniformerte soldater og tanks i gatene – denne gangen i Norge.

Oppdal ligger midt i øvingsområdet for den store stridsøvelsen Trident Juncture. Torsdag samlet det seg en stor konvoi av militære kjøretøy, stridsvogner og noen hundre US Marines seg ved Oppdalsporten kro, butikk og motell, før de rykket inn i bygda. Tirsdag er siste dag NATO-øvelsen fortsatt pågår her.

På jobb på Oppdalsporten var også Zabi Osmani. Han har sett NATO-soldater og stridsvogner før, men under helt andre omstendigheter.

– Det var nytt for meg å se soldatene uten våpen, sier Osmani til VG.

I ett år jobbet han som tolk for det norske Forsvaret i Faryab, Afghanistan. Nå bor han i Oppdal, og har praksis på Oppdalsporten som kokk.

Gode og dårlige følelser

Mens Osmani var på jobb, gjorde US Marines seg klare til krig. Mange tok turen innom kroen der han jobber for en vaffel eller en kaffe, mens stridsvognene stod parkert på parkeringsplassen utenfor.

– Da jeg så NATO-soldatene, tenkte jeg på fortiden og hva jeg gjorde mens jeg jobbet for det norske Forsvaret. På den ene siden ble jeg glad. Denne typen militær aktivitet viser samhold mellom landene. Når de kom til Afghanistan, kom NATO-landene sammen, sier Osmani.

KAMPKLARE: US Marines gjør seg klare til å invadere oppdal ved Oppdalsporten kro, butikk og motell.

Truet av Taliban

Norge har hatt flere tusen soldater i Afghanistan siden 2001. 10 av dem mistet livet. Frem til 2014 brukte norske regjeringer tilsammen 20 milliarder kroner på militære og sivile prosjekter i landet.

De største pengene gikk til Faryab-provinsen, hvor Norge hadde ansvaret for NATOs stabiliseringsstyrke fra 2004 til 2012.

Det var her Osmani jobbet som tolk for Forsvaret fra 2010. Han er fra Meymaneh, provinshovedstaden i Faryab.

– Jeg jobbet i omtrent et år som tolk. Taliban var aktive hele tiden, og de angrep om nettene. Jeg var med på kamper mot Taliban i landsbyen, snakket med mennesker og deltok i møter med den offisielle regjeringen, forteller Osmani.

– Mens jeg jobbet for Forsvaret ble jeg truet av Taliban – de kjenner meg fordi jeg var fra det samme stedet som dem. Vi kjenner hverandre.

Da han ble ringt opp av Taliban og ble fortalt at han var en spion som måtte dø, skjønte Osmani at han ikke kunne oppholde seg i Meymaneh lenger, forteller han. Det var farlig. Han flyttet til Mazar-e Sharif.

I 2012 forlot også det norske Forsvaret Faryab. Norske soldater tjenestegjorde i Afghanistan fra 2002 til 2014

– Før Forsvaret dro fra Faryab, var sikkerheten stabil. Taliban hadde ikke en gang kontroll i distriktene. Da Forsvaret dro til Norge ble noen igjen i Mazar-e-Sharif, men ikke i Meymaneh. Og i løpet av fire år har sikkerhetssituasjonen blitt verre dag for dag, sier Osmani.

Der Norge for åtte år siden nedkjempet Taliban i Faryab, kontrollerer gruppen nå store deler av provinsen.

Takknemlig

Osmani kom til Norge med sin kone og sine tre barn i 2016. Han har en midlertidig oppholdstillatelse på tre år, som senere kan bli permanent.

I dag har han et år igjen av praksisen ved Oppdalsporten før han får fagbrev. Kona går på norskkurs, og de tre barna går i barnehage og på skole i Oppdal.

– Jeg vil takke Norge. Jeg setter stor pris på at norske myndigheter har hjulpet oss i en vanskelig situasjon. Og at Norge fortsatt jobber med afghanske soldater, og hjelper i Afghanistan, sier han.

– Sikkerhetssituasjonen har blitt verre de siste årene, men før NATO kom var det bare krig, Taliban og tortur. Nå har vi en regjering, en hær, og mer demokrati, legger han til.

Faren, moren og broren til Osmani bor fortsatt i Afghanistan. Han savner familien sin, men snakker med dem ofte, og de klarer seg fint, sier han.

– Taliban ville bare ha meg - de har ringt broren min og spurt etter meg, hvor jeg er og om jeg fortsatt bor i Mazar-e-Sharif. Men de har ikke gjort noe mot ham.

Osmani hilste på flere av amerikanerne som kom til Oppdal. Selv om synet av NATO-soldatene vekket vanskelige minner til live, følte han seg ikke utrygg, sier han.

– Norge er ikke som Afghanistan. Hvis jeg hadde vært redd, hadde jeg ikke gått og snakket med dem.

Han la merke til at mange av NATO-soldatene i Oppdal var unge, og tidlig i tjueårene. De tilhører en ny generasjon US Marines , uten erfaring fra den dødelige krigen i Afghanistan.

– Kanskje jeg skal snakke med noen av de norske soldatene. Kanskje de kan hjelpe meg å finne noen jeg har jobbet med før.