Bergen er blant stedene som kan få relativt høy temperatur onsdag. Foto: Arkivfoto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Vestlandet kan få 20 grader onsdag

INNENRIKS 2018-11-06T11:44:42Z

Det er lite som vitner om vinter i Sør-Norge onsdag. Vestlandet kan få lokalt opp i 20 grader. - Men Norges-rekorden for november på 21,8 grader fra 2003 ser ut til å bli stående.

Publisert: 06.11.18 12:44

Det sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt til VG.

Han forteller at mildværet fortsetter og at onsdag ventes over det 15 grader på Vestlandet, og med fønvind kan vi lokalt se 20-tallet.

Her kan du se hva været blir der du bor.

– Bergen vil ikke oppleve så mye som 20 grader. Men rekorden for Møre og Romsdal er over 20 grader på denne årstiden. Akkurat på denne dagen, 6 november, i 2003 var det 21,8 grader. Men den blir stående, sier Walløe

Ifølge Yr.no og Meteorologene er det meldt opp mot 13 grader i Stavanger, 15 grader i Bergen, Førde 13 grader og Ålesund 13 grader.

– Mildværet vil vare lenge og vi ser ingen tegn til kulde hverken i denne uken eller ut i neste. Det gjelder både for Sør-Norge og Nord-Norge, sier Walløe.

For i følge Meteorologisk institutt har heller ikke vinteren så langt hatt noen hast med å komme til Nord Norge. Mandag ble det notert opptil 13 grader i Troms og Finnmark. Utover i uka blir det imidlertid litt mindre skyer nordpå, og dermed litt lavere temperaturer.

– Det blir en fuktig helg på Østlandet, men ikke på Vestlandet. Nedbøren kommer som regn og vi må høyt til fjells, opptil 1000 meter over havet for at nedbøren skal komme som snø, sier Walløe.