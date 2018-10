VOLDSOFFER: Bjørn Ivar Nordstrøm ble slått ned av en ukjent person den 5. august i fjor. Dette bildet ble tatt like etter overfallet. Foto: Privat

Politiet pålagt å avhøre torpedodømt

INNENRIKS 2018-10-12T00:59:54Z

Førstestatsadvokat Jørn Maurud påla Oslo-politiet å avhøre en torpedodømt mann i forbindelse med overfallet på addictologi-offeret Bjørn Ivar Nordstrøm (30). Han nekter fortsatt å forklare seg.

Publisert: 12.10.18 02:59

Fredag 29. september i Asker og Bærum tingrett: En mann i 50-årene møter i retten. Han er tidligere straffedømt, blant annet for torpedovirksomhet. Han har status som vitne i et rettslig avhør, og har derfor plikt å forklare seg.

Politiet har gjort forsøk på å avhøre ham før, men har gitt opp, og lagt bort saken. Men i april i år fikk de pålegg fra statsadvokat Jørn Maurud om jobbe videre. Fem måneder senere blir avhøret forsøkt gjennomført.

Navngitt av megler

Statsadvokaten mener mannen potensielt kan sitte med svaret på hvem som 5. august i fjor slo ned Bjørn Ivar Nordstrøm , bare fire dager før han skulle vitne mot eks-arbeidsgiveren og terapeuten sin, Laila Mjeldheim.

VG har gjennom flere artikler beskrevet hvordan tidligere medlemmer av Addictologi Akademiet har blitt utsatt for trusler og ett tilfelle av vold, etter at de brøt med miljøet.

Den torpedodømte ble første gang navngitt av en megler fra Bærum da megleren ble avhørt av politiet i en helt annen straffesak. Avhøret var i september i fjor. Megleren fortalte til politiet at mannen hadde tilbudt seg å inndrive nær en million kroner for ham.

Dette var penger som megleren mente at en Oslo-advokat skyldte ham, men megleren nekter for å ha bestilt tjenester fra mannen i 50-årene.

– Hva han har gjort i forbindelse med saken aner ikke jeg, har megleren forklart til politiet.

VG har snakket med meglerens tidligere kolleger.

– Han sa han hadde bestilt torpedo. Jeg likte ikke det jeg hørte. Sånt gjør man bare ikke, sier den ene kollegaen til VG.

Lokket i voldsfelle

Hvorfor er den torpedodømtes forklaring viktig for å kaste lys over volden mot Bjørn Ivar Nordstrøm? Fordi det er én uomtvistelig ting som binder truslene mot Oslo-advokaten sammen med volden mot Nordstrøm:

Den ukjente gjerningsmannen brukte samme telefonnummer til å kontakte dem begge.

Og hvis mannen som er utpekt i avhør av megleren fra Bærum kan vite hvem som truet Oslo-advokaten via dette telefonnummeret i juli i fjor, kan han også vite hvem som brukte samme telefonnummer til å lokke Nordstrøm i en voldsfelle noen uker senere.

– Det kan være samme torpedo inne i bildet i begge sakene, har førstestatsadvokat Jørn Maurud uttalt til VG.

Den ukjente torpedoen som truet Oslo-advokaten sommeren 2017 har lagt igjen et veldig personlig spor: Stemmen sin.

For snart et halvt år siden publiserte VG et opptak med denne stemmen, der Oslo-advokaten ble truet og utskjelt. Opptaket var fra 4. juli i fjor, og var bare ett av flere opptak.

Men der stopper sporene. Da politiet etterforsket overfallet på Nordstrøm og truslene mot Oslo-advokaten høsten 2017, kom de aldri noe nærmere en oppklaring.

Nummeret den ukjente torpedoen ringte fra var registrert på et fiktivt navn. De to sakene ble heller ikke etterforsket sammen, og begge ble opprinnelig henlagt i fjor vinter.

Politiet hadde heller ikke lydopptakene. I april ble deler av opptakene gjort kjent i VG i en artikkel om hvordan eks-klienter av Espen Andresen og Laila Mjeldheim har blitt kontaktet av torpedoer.

Både Andresen og Mjeldheim har avvist alle de omtalte forholdene.

Stemmen aldri gjenkjent

Til tross for flere VG-artikler der stemmen ble eksponert, kom det ikke noen tips som førte til at personen ble gjenkjent og avslørt.

24. april besluttet førstestatsadvokat Jørn Maurud at begge sakene skulle etterforskes på nytt.

Maurud påpekte sammenhengen mellom sakene, de matchende telefonnumrene, og krevde blant annet at den den tidligere torpedo-dømte skulle avhøres på nytt.

Resultatet ble det rettslige avhøret som ble gjennomført 29. september i Asker og Bærum tingrett i år, ett år etter at han ble utpekt i avhøret med megleren fra Bærum.

Men avhøret ble avbrutt da mannens advokat, Vidar Lind Iversen, ba om at han måtte få status som siktet. Dette ville gi ham andre rettigheter. Blant annet ville han da ikke være pliktig å forklare seg.

– Har ikke krevd inn penger

– Jeg har hørt opptaket i VG . Det er åpenbart ikke min klient man hører der. Han har heller ikke kjennskap til hvem man hører på opptaket. Min klient har heller ikke påtatt seg noe oppdrag med å kreve inn penger fra advokaten som nevnes. Min klient kjenner ikke til Addictologi Akademiet bortsett fra fra mediene. Han kjenner heller ingen som er tilknyttet akademiet. Vi har ikke hørt noe mer om noe videre avhør. For øvrig har han ingen kommentarer til saken, sier Lind Iversen.

Megleren fra Bærum representeres av advokat Øyvind Bergøy Pedersen. Han sier hans klient er tilgjengelig for flere avhør.

– Jeg har representert min klient siden april, men synes politiet har vært svært tause. Vi har i grunn ikke hørt et pip fra dem, sier Bergøy Pedersen.

Politiet har ikke besvart VGs spørsmål om denne saken.

