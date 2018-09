STØTTER KAVANAUGH: Carl I. Hagen mener overgrepsanklagene ikke burde kommet opp i høringen til Brett Kavanaugh. Foto: Tore Kristiansen/VG og Win McNamee/Getty

Hagen støtter Kavanaugh: – Vanlig oppførsel for 17–18-åringer

Carl I. Hagen la torsdag kveld ut et Facebook-innlegg hvor han går ut med Kavanaugh-saken: - Det er sprøtt.

Den mye omtalte høringen av dommer Brett Kavanaugh har skapt sterke reaksjoner. Høyesterettskandidaten var torsdag i høring i Senatets justiskomité.

Under høringen forklarte Christine Blasey Ford seg om et angivelig voldtektsforsøk som fant sted på 80-tallet. Det førte til at Kavanaugh gikk til kraftig motangrep .

En av dem som har tydd til sosiale medier for å ytre seg om saken er Frp-veteran Carl I. Hagen .

– Anklager om helt vanlig oppførsel fra 17-18-åringer som er heterofile, mer enn 30 år siden, skulle altså diskvalifisere ham fra en post nå! Dette er sprøtt, skriver Hagen på Facebook.

En rekke av Hagens følgere uttrykker enighet i kommentarfeltet under, men flere reagerer også sterkt på at Hagen bruker begrepet «vanlig oppførsel» om anklager som går ut på overgrep, trakassering og dødstrusler.

– Det er horribelt at en så sentral politiker kan uttale seg sånn. Dette er oppførsel som er tvang mot et annet menneske og frihetsberøvelse, sier Ap-politiker Line Oma til TV 2 .

Hun var blant kvinnene som varslet om Trond Giske. Hun mener Hagen lever i steinalderen om han mener at tenåringer tenker at anklagene som har kommet er innenfor.

Til TV 2 sier Hagen at «det er vanlig at gutter prøver seg på jenter, og kanskje knuffer de litt».

– Å straffe en 53 år gammel familiefar for noe han eventuelt gjorde for 36 år siden er urimelig. At en ubehagelig eller dum oppførsel som 17-åring skal hindre han i å få en jobb er meningsløst, fortsetter han til kanalen.