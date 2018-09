EVAKUERT: Riksvei 362 gjennom Arabygdi er stengt etter raset som gikk lørdag formiddag. Foto: Kristin Person

20 evakuert etter ras: - Vi måtte bare komme oss vekk

– Det kom store steiner veltende nedover lia, så da måtte vi bare komme oss vekk, forteller Jorunn Kåsa om raset i Arabygdi i Telemark. Politiet venter at mer av fjellsiden skal rase ut.

Det var i ellevetiden i dag at politiet fikk melding om raset i Arabygdi.

– Raset er skjedd i en steintipp - en mengde løsmasser som ble dumpet i forbindelse med byggingen av en kraftstasjon for endel år siden. Som følge av mye nedbør her den siste tiden, og høy vannstand, har det begynt å rase ut løsmasse, og raset har spredd seg videre til naturen omkring løsmassene, forteller politiets oppdragsleder Øyvind Hammervold, som er på stedet.

Seks hus med til sammen tjue personer ble evakuert. Det er ennå usikkert hvor lenge de må være evakuert.

Forventer at det skal rase mer

– Det kan godt bli utover morgendagen. Politiet blir stående her og ha vakthold til vi har kontroll på massene i fjellsiden, sier Hammervold.

Geologer har undersøkt området, og det er forventet at opptil 2000–5000 kubikkmeter mer masse kan rase ut.

– Raset vil trolig ikke nå ned til bebyggelsen, men det er frykt for at massene kan demme opp elven. Men kraftstasjonen har noen rørtunneler, og mye av vannet er dirigert inn dit for å ta av litt av trykket på elven, sier oppdragslederen til VG.

Jorunn Kåsa bor like nedenfor der raset gikk. Hun forteller at de måtte løpe da raset kom. Hun forteller at de så hvordan vannet begynte å grave ut løsmassene etter at vannet hadde ødelagt et rør som går gjennom løsmassene.

– Vi hørte en lyd oppe i lia, og så at røret ble ødelagt. Da så vi at vannet gravde ut massene, og det kom store steiner veltende nedover lia. Så da måtte vi bare komme oss vekk. Heldigvis er vi alle i god behold, sier Kåsa til VG.

Mer regn i natt

Hvor lenge de evakuerte må være hjemmefra, er ennå usikkert. Det er usikkert hvor mye regn som kan komme i løpet av natten, men det kan bli opp mot 40 millimeter.

– Vi er på stedet med flere enheter, og har en god dialog med de ansvarlige for kraftstasjonen og kommunen. Nå venter vi på tilbakemelding fra geologene om faregraden, sier oppdragsleder Hammervold.