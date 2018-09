PROBLEMER: Utfordringene med identifisering er et av de største problemene Hans Christian Holte har som skattedirektør. Han understreker at når Norge får nasjonale ID-kort, må de koble opp mot fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning – med én gang. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Skatteetaten: Altfor dårlig kontroll på hvem som oppholder seg i Norge

INNENRIKS 2018-09-09T02:47:57Z

Skattedirektøren mener det er for lett å operere med falsk identitet i Norge. Han er bekymret over at Norge kan gå glipp av en historisk mulighet til å få bukt med problemene.

VG har tidligere i sommer skrevet om at politiet mener det avsløres altfor lite ID-juks blant asylsøkere i Norge . Og at kriminelle kan operere med ett navn hos skatteetaten , ett hos Statens vegvesen og ett i banken uten at det oppdages .

Hans Christian Holte sier dette er et av de største problemene han ser som skattedirektør.

– Det er for lett å operere med falsk ID i Norge, understreker Holte overfor VG.

Før Norge skal få en helt ny type legitimasjon, nasjonale ID-kort, kommer skattedirektøren med en advarsel.

Bekymret for gjennomføringen

Prosjektet med de nye ID kortene vi nordmenn skal få er blitt utsatt igjen og igjen, men er ventet i 2020 . Men det er ikke nok bare å få ny og bedre legitimasjon for å få bukt med svindlingen, advarer Skattedirektøren. Samtidig må Norge også få opp et register som kan søke på fingeravtrykk eller bruke ansiktsgjenkjenning, for å være sikker på at de som får et ID-kort faktisk er den de sier de er.

Dette er på vei, men det må komme i tide.

– Hvis ikke mener jeg at vi går glipp av en historisk sjanse til å få en identitetsforvaltning med ID-kort som du virkelig kan stole på, sier skattedirektøren.

– Hvis du får på plass det nasjonale ID-kortet, men ikke har koblet det opp til registeret med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, kan vi risikere den situasjonen vi har i Norge i dag: At du kan svindle deg til flere identiteter. Og skaffe deg flere norske pass, for eksempel, sier Holte.

Store problemer med falske navn og kort

Med et biometriregister kan en person i for eksempel Statens vegvesen ta fingeravtrykket ditt og se hvilke identiteter du er registrert med andre steder. Det skjer ikke i dag. Nå kan de for eksempel måtte ta imot et gammelt, utenlandsk bankkort med et bitte lite bilde som bekreftelse på hvem du er.

Visste du? Et utbredt problem er ifølge politiet at et falskt bankkort for eksempel brukes til å skaffe et ekte førerkort. Og da åpner det seg et helt vindu av muligheter – til å svindle til seg for eksempel pass eller offentlige ytelser.

Skattedirektøren sier alle som i dag utsteder ID-kort bør inn på et biometriregister – så personene sjekkes opp mot fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning.

– Er det ikke sprøtt at det i dag går an å ha tre forskjellige identiteter på tre forskjellige steder uten at det oppdages, gjennom for eksempel fingeravtrykk?

– Ja, teknologien ligger der og det er bare snakk om å bygge dette systemet og få på plass løsningene. Og ikke minst sørge for at alle som har med ID å gjøre, samarbeider godt, svarer Holte.

Til politikerne: Må på plass raskt

Skattedirektøren påpeker at dette har pågått i mange år uten at det har løst seg.

– Noe av det som vi sliter med i dag, er at det ikke er god nok sjekk av identitet på tvers av ulike deler av det offentlige og ulike sektorer. Hvis vi vil be politikerne om noe, er det å få på plass disse løsningene raskest mulig, sier skattedirektøren.

VG spør Justisdepartementet om de kan love og garantere at fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning er bredt tatt i bruk før de nasjonale ID-kortene kommer.

Om de kan love eller garantere kommer det aldri noe svar på. Men de skriver i en e-post at nye biometrimaskiner er under utrulling.

– Når man starter utstedelse av nye pass og nasjonale ID-kort vil «en-til-mange» søk i biometriregisteret være et ledd i saksbehandlingen for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort, skriver justisminister Tor Mikkel Wara i e-posten.