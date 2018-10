ULVEANGREP: Det var ikke mye igjen av elgkalven som ble funnet nær turstier nord for Sognsvann mandag. Viltnemda bekrefter at kalven har vært utsatt for et ulvangrep. Foto: Geir Olsen

Oppspist elgkalv funnet i Nordmarka: – Ribbeina var bitt rett av, det er typisk ulv

– Å klippe av lårbeinet på den måten er det ingen bikkje som kan, det er helt sikkert, sier Tore Wendt i Viltnemda, som bekrefter elgkalven har vært utsatt for et ulveangrep.

Nå oppfordrer han turgåere med hund til å være oppmerksomme i Nordmarka .

Mandag måtte Wendt rykke ut etter at restene av en oppspist elgkalv ble funnet nord for Sognsvann.

Elgkalven ble først funnet av en elgjeger som satt på elgpost. Det var da elgjegeren bestemte seg for å følge lydene til noen ravner som skrek, at han kom over det overraskende synet – i alle fall det som var igjen av den døde kalven.

Kalven hadde store og kraftige bittskader og var delvis oppspist.

– Det første jeg tenkte var at det måtte være en ulv som hadde gjort det fordi det som var igjen av kjøtt fortsatt var rødt. Det er ikke noe annet enn ulv som kunne spist opp så mye kjøtt på to døgn. Hadde det ligget lenge, hadde det tørkede inn, sier jegeren.

– Ribbeina var bitt rett av

Og jegeren skulle vise seg å ha rett. Han kontaktet Viltnemda, og etter nærmere undersøkelse fra fallviltjeger Tore Wendt, ble det bekreftet at elgkalven hadde vært utsatt for et ulveangrep.

– Vi er helt sikre på det faktisk, sier Wendt til VG, og forklarer at måten kalven har blitt spist på bekrefter dette.

– Ulven eter bein og spiser opp alt. Å klippe av lårbeinet på den måten er det ingen bikkje som kan, det er helt sikkert. Ribbeina var bitt rett av, og det er typisk ulv. Det som var igjen var store bittskader på bakbeina. Det er der ulven går løs først, før den tar nakken.

Wendt tror det må ha skjedd fredag eller lørdag, ettersom så mye av kalven – som normalt mellom 60 og 70 kilo – var oppspist. – Det er voldsomt med mat på kort tid, legger han til.

Uvanlig syn

Jan Wilberg i Statens Naturoppsyn sier at de har vært klar over at en ulv har ferdes i Nordmarka i sommer. Han ser derfor ikke på funnet som noen overraskelse.

– Den har nok tatt mer enn én i løpet av sommeren, sier han og bemerker at det kan være den samme ulven som ble påvist i Nordmarka tidligere i sommer som kommer fra det svenske Färna reviret.

Funnet i Nordmarka er likevel uvanlig å komme over, ifølge Wendt i Viltnemda, fordi ulver spiser opp alt sammen nesten med en gang.

– Vi har ikke har hatt observasjoner av dette de siste par årene. Så det er helt tilfeldig at dette skjedde i dag, konstaterer han.

Funnet nær tursti

Wendt ser ikke alvorlig på hendelsen, og understreker at vi skal ha ulv i Norge.

Han poengterer imidlertid at det som gjør saken spesiell, er at elgkalven ble funnet i et område «der det kanskje ferdes mest turmennesker i hele Norge».

Kalven ble funnet 600 meter fra bilveien som går fra Sognsvann til Ullevålsæteren på vestsiden.

– Det var ikke langt unna blåmerket sti, de går på kryss og tvers rundt der dette ble funnet, sier elgjegeren.

Pass på hundene

Wilberg i Statens Naturoppsyn forklarer at Oslo og de delene av Akershus det er snakk om, er en del av det som blir kalt «Ulvesonen». Der er det ikke lisensjakt.

– Man har ikke lov til å skyte den der.

– Har dere noen oppfordringer hvordan til publikum i området og turgåere skal forholde seg til at det ferdes ulv her?

– Nei, ikke noe spesielt. Det er ikke noe uvanlig at man kan finne byttedyr fra ulv nær en sti. Det er heller ikke noe som tyder på at ulven skal angripe folk, selv om det hender at den angriper hunder.

Wendt i Viltnemda stiller seg bak at turgåere ikke trenger å bekymre seg for eget liv og helse.

– Ulveangrep på mennesker har knapt skjedd, tror jeg. De er sky og trekker seg unna, sier Wendt.

Han oppfordrer likevel hundeeiere som ferdes i området å være oppmerksomme:

– Det er som regel jakthunder og hunder som lager lyd som oftest blir tatt av ulv. Men vanlige hunder kan bli tatt også.

– Har man grunn til å tro at ulven kan finne veien inn til Oslo sentrum?

– Den holder seg nok unna. Den kan jo havne i trafikkfeller. Har den vært i Nordmarka i hele sommer, har den nok lært seg å holde seg ute i marka, sier Wilberg i Statens Naturoppsyn.

For elgjegeren har det ingen betydning at det går en ulv rundt i Oslo-området.

– Jeg har jo ikke hund, så for meg har det ingen betydning. Men for dem som ikke har hunden under kontroll er det ikke så morsomt da, sier han.