LØFT: Janiche Klementsen jobber i en barnehage i Stavanger, og setter pris på rabatten på treningsordninger som arbeidsgiveren hennes tilbyr. Foto: Marie von Krogh

Frykter skatteendringer rammer treningstilbud

2018-09-24

Bransjeorganisasjonen Virke er bekymret for at nye skatteendringer vil gjøre det så krevende for bedriftseiere at mange ansatte vil miste gunstige treningsavtaler.

– Det er synd hvis treningsordningen blir fjernet, sier barnehageansatt Janiche Klementsen til VG.

Hun jobber i Tastarustå barnehage i Stavanger, og har i flere år benyttet seg av et tilbud fra arbeidsgiveren sin som gir henne rabatt på treningssenter. Nå frykter bransjeorganisasjonen Virke Trening at det kan gå mot slutten for slike ordninger.

Bakgrunnen for det er at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår at ansvaret for rapportering av slike ytelser skal ligge hos arbeidsgiver, ikke hos den ansatte.

Tidligere ble en slik rabatt tolket av arbeidsgiver som en personalrabatt som ikke er skattepliktig, mens den nå tolkes som en tredjemannsrabatt, og dermed blir skattepliktig, ifølge Virke.

– De konsekvensene vi allerede ser at dette får, er at veldig mange vil miste treningsavtalen de har via arbeidsgiveren sin, sier Kjersti Oppen, som er direktør i Virke Trening, til VG.

– Mange vil miste treningsavtalen

Oppen viser til at skattleggingen av rabatten vil føre til en stor byråkratisk og administrativ byrde for arbeidsgivere.

– Det vil føre til at flere vil kutte ut treningsavtalene sine. Våre medlemmer får nå oppsigelser fra bedrifter og kommuner. Det betyr at mange ansatte som har hatt et rimelig tilbud, vil miste dette, sier Oppen.

Hun slår fast at dette vil ramme kvinner, lavtlønnede grupper og de som fra før av er minst aktive.

– Regjeringen går høyt på banen og sier de vil forebygge helseproblemer, men dette vil gi en negativ effekt på folkehelsen. Det er det glade vanvidd, sier Oppen.

Må kanskje si stopp

Daglig leder Hilde. T. Eltervåg i Tastarustå barnehage er en av dem som kan se seg nødt til å kutte ordningen.

– Denne ordningen har gitt enormt mye til oss som bedrift, både med tanke på økt helsegevinst og lavere sykefravær, sier hun til VG.

Eltervåg viser til at siden det ser ut til at den nye ordningen legger opp til at hun må innrapportere og beregne skattetrekk for hver enkelt ansatt på rabatten de gis på treningsmedlemskap, blir ordningen vanskelig å opprettholde.

– Blir det slik, må dessverre tilbudet tas vekk, sier styrelederen.

Clementsen sier at treningsordningen på hennes arbeidsplass er et gode mange benytter seg av.

– Når man for eksempel jobber i barnehage, innebærer det mye løfting. Fysisk aktivitet bidrar til en god hverdag og til at sykefraværet går ned, sier hun.

Finansdepartementet er uenige

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) skriver i en e-post til VG at han ikke er med på at de nye reglene for beskatning av rabatter vil få de konsekvensene som Virke hevder.

– Reglene er jo allerede i dag slik at hvis arbeidsgiver er med på å finansiere trening for sine ansatte, vil dette være et gode som også er skattepliktig og som skal rapporteres inn av arbeidsgiver, skriver han.

Han legger til at de nye reglene tvert imot bidrar med viktige klargjøringer av hvilke rabatter som vil være skattepliktige:

– Det vil ikke være skatteplikt for ensidige rabatter fra treningssenter til de ansatte i de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke sponser treningsavgiften for de ansatte. Etter dagens regler er det vanskeligere å avgjøre om slike ytelser er skattepliktige. Jeg tror derfor de nye reglene vil skape ryddigere forhold i arbeidslivet, sier statssekretæren.