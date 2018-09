FØRSTE DAG: Gjermund Cappelen avbildet i retten sammen med medtiltalte Eirik Jensen på første dag. Han ønsket ikke bli fotografert onsdag, noe han har rett til i henhold til loven. Foto: Tore Kristiansen

Cappelen sendte sønnen med narkopenger – tok selv fly

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Gjermund Cappelen (51) ble synlig spakere og mindre komfortabel da han ble spurt hvorfor sønnen fraktet narkotikapenger.

Publisert: 05.09.18 16:39

Da hasjsmugleren startet sin frie forklaring onsdag forsøkte han å gi inntrykk av at narkotikabransjen ikke var så brutal.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim ønsket imidlertid å vise retten at Cappelen tok mange kyniske valg som hasjsmugler. Blant annet brukte han sønnen fremfor seg selv når narkotikaleverandørene skulle betales.

– Jeg er ikke så glad i å snakke så mye om han her. Det synes jeg er skikkelig kjipt, sa Cappelen.

51-åringen har fått god tid til å tenke i fengsel siden pågripelsen, og sier han angrer på hvordan han involverte familien i den kriminelle virksomheten.

Cappelen tok selv fly

6. desember 2013 pakket Gjermund Cappelen penger i hulrom på en leiebil som sønnen skulle kjøre til Danmark. Politiet mener det var minst én million kroner. Cappelen sier i dag at det var «noen hundretusener».

Pengene skulle overleveres på SAS-hotellet i København.

– Var du med selv? spør statsadvokat Lars Erik Alfheim.

– Ja, men jeg tok fly, svarer Cappelen.

– Hvorfor det? spør Alfheim.

– Dersom han (sønnen) hadde blitt stoppet med meg og de hadde sjekket min historikk, så hadde sjansen for kontroll økt. Jeg hadde heller ingen som kunne ta følgebil-oppdrag, sier Cappelen.

– Hvis han hadde blitt tatt, hadde dere noen plan for det?

– Vi hadde faktisk ikke noen plan for det. Det var ikke noe vi diskuterte så veldig inngående, svarer Gjermund Cappelen.

19. desember pakket Cappelen nok en gang penger i en leiebil som sønnen skulle kjøre. Denne gangen til Nederland. Politiet aksjonerte kort tid etterpå mot Gjermund Cappelen og hans familie, og fant 3,4 millioner kroner i bilen.

– Det var rett før jul og jeg ønsket å være snill mot min egen sønn. Han trengte noen penger. Det var en misforstått måte å være snill på, men det var ikke bare kynisme i det. Jeg ville ikke kaste sønnen min til ulvene. Men det ble slik, forteller Cappelen.

Sønnen har erkjent at han fikk 100.000 kroner for oppdraget og har blitt dømt til 1,5 års fengsel for grovt heleri.

Ifølge Cappelen ble pengene i bilen vakuumpakket for å hindre at Tollvesenets hunder skulle reagere dersom sønnen ble stoppet på grensen.

Cappelen ba kona sende SMS

På vei ned til pengeoverleveringen i København, ringte Gjermund Cappelen til kona fra flyet. Han ba henne sende en tekstmelding fra en mobil som lå hjemme i Bærum for å avtale møtetidspunkt med mottageren av pengene i Danmark.

– Det ser ut som du bruker din sønn for å transportere pengene, så drar du ned for å møte vedkommende. Så får du kona din til å sende en melding om hvor du skal møte han, sier statsadvokat Alfheim.

– Jeg skjønner resonnementet ditt, sier Cappelen, tydelig ukomfortabel med temaet.

– Er det riktig at du har drevet med narkotika hele ditt voksne liv, spør Alfheim.

– Ja, jeg har ikke innordnet meg i samfunnet slik andre gjør. Jeg har levd på en helt annen planet. Det har fått store kostnader for alle mine nærmeste. Jeg kommer egentlig fra en god familie, som har gitt meg omsorg. Jeg har ikke klart å gi det samme tilbake. Jeg har vært altfor egoistisk.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener det er naturlig at det var vanskelig for hans klient å forklare seg om sønnen.

– Det vil de aller fleste synes – når de plutselig blir stilt overfor det faktum at andre har avslørt hvordan han har brukt sønnen sin, sier de Vibe til VG.