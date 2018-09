SNAKKET SAMMEN: KrF-leder Knut Arild Hareide og Aps leder Jonas Gahr Støre etter en paneldebatt med statsminister Erna Solberg på KNIF-konferansen på Gardermeon i april i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Kilder til VG: Slik var Hareide og Støres hemmelige møter

Det siste året har KrF-leder Knut Arild Hareide hatt en rekke fortrolige og hittil ukjente møter med partilederne i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, ifølge VGs kilder.

Fredag ettermiddag kom nyheten det politiske Norge har ventet lenge på: KrF-lederen rådet partiet til å velge side, og han pekte til venstre. VG kan nå fortelle at han i tiden etter stortingsvalget i 2017 har hatt en rekke fortrolige samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre .

Ifølge VGs kilder skal de to partilederne ha møttes omtrent en gang i måneden på tomannshånd. Omfanget av den personlige kontakten mellom de to skal etter det VG forstår ha økt betydelig sammenlignet med forrige stortingsperiode .

Hareide har også hatt samtaler på tomannshånd med SV-leder Audun Lysbakken, men også med Sps to fremste maktpolitikere: partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

På hjemmebesøk

Møtene med Støre har for det meste skjedd på Støres kontor, i tredje etasje i Stortingsbygningen.

Men i løpet av våren ble også Knut Arild Hareide invitert hjem på besøk til Støre, i hans bolig på Ris i Oslo, ifølge VGs kilder.

De to partilederne skal ha diskutert konkrete saker som har vært til behandling i Stortinget, men etter hvert som tilliten de to imellom har blitt sterkere har også samtalene dreid inn på temaer knyttet til KrFs retningsvalg og strategi, samt hva Ap og KrF har til felles av politiske saker og tankegods, forteller kildene til VG.

VGs kilder bedyrer at omfanget av samtaler med Erna Solberg likevel har vært større, blant annet ved at Hareide etter sommeren har hatt to lengre samtaler med Solberg på Statsministerens kontor (SMK).

– Jeg vil ikke kommentere hva som blir sagt i fortrolige samtaler, men vi har hatt normal kontakt det siste året. Jeg har en tillitsfull relasjon til ham. Jeg liker ham! Jeg har hatt glede av å snakke med ham om saker vi er enige om, og av å forstå saker vi er uenige om, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Jeg har hatt jevnlig kontakt med Jonas Gahr Støre. Han er leder for det største partiet på Stortinget, og vi har brukt tid til å snakke om de aktuelle sakene, og så er det også en fortrolig dialog. Den vil jeg ikke utlevere, sier Knut Arild Hareide.

Vedum bekrefter også at han har hatt dialog med Hareide.

– Jeg snakker jo med Knut Arild Hareide, selvfølgelig, ganske jevnt og trutt. Sånn er det i norsk politikk, at man snakker med hverandre på tvers av partigrenser. Og jeg har jo skjønt at Knut Arild Hareide for eksempel i en diskusjon om sentralisering, har vært veldig urolig over det som skjer, sa han i Dagsnytt18 fredag ettermiddag.

Nestlederne uenige

Men om KrF, Ap og Sp faktisk vil gå i regjeringsforhandlinger og sitte i regjering sammen, er fremdeles langt fra sikkert.

KrF er dypt splittet i spørsmålet, så dypt at KrFs ledelse fortalte om sin uenighet for åpent kamera fredag ettermiddag. Begge nestlederne, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, vil heller at partiet skal sondere med Erna Solbergs regjering.

– Man burde først føre samtaler med den sittende regjering, og så om det ikke fører fram, oppsøke den andre siden, sier Ropstad til VG.

Det samme mener parlamentarisk nestleder hans Fredrik Grøvan og KrFU .

Spørsmålet blir nå opp til KrFs ekstraordinære landsmøte som finner sted 2. november.

Siden 16. oktober 2013 har Erna Solberg vært Norges statsminister, med Høyre, Frp, KrF og Venstre som sitt parlamentariske grunnlag i Stortinget.

I Høyre/Frp/Venstre-regjeringens øverste ledelse er vurderingen nå at det ikke er «noen grunn til at regjeringen frivillig skal gå av », ifølge VGs kilder.