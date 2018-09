SKOLEFRAVÆR: Forskjellene i fraværsstatistikken blant 10.klassingene rundt om i landet er store, viser ny statistikk. Mest fravær er det blant avgangselevene i Finnmark. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ungdomsskoleelevene i Finnmark har høyest fravær

INNENRIKS 2018-09-07T07:01:45Z

10.-klassingene i Sogn og Fjordane har minst fravær, mens elevene i Finnmark er mest borte fra skolen, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

NTB

Publisert: 07.09.18 09:01 Oppdatert: 07.09.18 09:15

I gjennomsnitt har avgangselevene på ungdomsskolen seks dager og fem timer fravær fra skolen, viser statistikken ifølge NRK .

Mens 10,1 prosent av 10.-klassingene i Sogn og Fjordane har et fravær på mer enn 15 dager, er andelen 22,9 prosent i Finnmark . I gjennomsnitt har 14,5 prosent av avgangselevene på norske ungdomsskoler mer enn 15 dagers fravær i løpet av skoleåret. 4 prosent er borte over 30 dager – halvannen måned med undervisning.

Les også : Skoleelever forfalsket rundt 40 legeerklæringer

– Jeg tenker at kulturen i Finnmark har vært slik at man ikke trenger utdannelse for å få seg jobb. På kysten der jeg kommer fra, kunne man jobbe i fisket, og her i Alta fikk man jobb i anleggsbransjen, sier sosiallærer Toril Mjøen ved Tverrelvdalen skole i Alta som en mulig forklaring på de høye fraværstallene lengst nord.