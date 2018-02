Foto: Kyrre Lien/ NTB scanpix

Color Line flagger Kiel-fergene til NIS: 700 kan miste jobben

NTB

Publisert: 28.02.18 17:52 Oppdatert: 28.02.18 18:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-02-28T16:52:41Z

Regjeringen lar Color Line flagge Kiel-fergene til NIS, noe som kan koste rundt 700 sjøfolk jobben. – Jeg er svært skuffet, sier lederen i Sjømannsforbundet.

« Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015», heter det i departementets pressemelding .

Color Lines to passasjerskip til Kiel blir derfor overført til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dermed kan norske sjøfolk bli erstattet av rimeligere utenlandske ansatte

– Vi har hatt en kraftig styrking av ordningene for sjøfolk i vår periode og vilkårene er bedre enn på svært lenge, og selv om denne vurderingen var vanskelig mener jeg beslutningen sikrer flest arbeidsplasser best på lang sikt. Som utvalget som vurderte dette påpekte, er alternativet at opp mot 2.500 arbeidsplasser kunne stått i fare om vi ikke gjennomførte endringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Han møtte onsdag ledelsen i Color Line og sjømannsorganisasjonene. Beskjeden han ga var ikke den sjømannsorganisasjonene ønsket å høre, skriver Sysla .

– Først vil vi notifisere ESA om nødvendige endringer i tilskuddsordningen. I tillegg vil vårt tidligere forslag bli justert for å sikre at ingen skandinaviske fergeruter blir berørt av endringene. Konkret vil dette oppnås ved å øke distansekravet i det tidligere forslaget fra 175 nautiske mil til 300 nautiske mil, sier Røe Isaksen til nettstedet.

Beslutningen faller ikke i god jord hos Norsk Sjømannsforbunds leder, Johnny Hansen.

– Jeg er skuffet. Jeg hadde faktisk håpet at det faktum at situasjonen har forandret seg såpass mye de siste årene ville påvirke beslutningen, men der tok jeg skammelig feil, sier han.

Ved en omflagging til NIS av de to Kiel-fergene forventer han at om lag 700 av de ansatte om bord på skipene, såkalt catering-personell, ville bli erstattet av utenlandske arbeidstakere.