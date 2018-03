PÅ VEI INN: Her er politiadvokat i Agder politidistrikt, Ragnhild Helgesen, og etterforskningsleder Tor Kallmyr fra Kripos, på vei inn i møter på rettstoksikologisk institutt i Oslo. Foto: Tore Kristiansen / VG

Politiet sikret ikke hårstrå da Øystein Hagel Pedersen ble funnet død

Publisert: 21.03.18 22:02

Politiet er nå usikre på om Øystein Hagel Pedersen (67) døde som følge av at ekssamboeren forgiftet ham. Hår fra avdøde, som kunne vært gjenstand for oppklarende undersøkelser, ble ikke sikret.

– Jeg ønsket at Hagel Pedersens hår skulle undersøkes, slik at man kunne få svar på hvilke typer stoffer han hadde inntatt i månedene før dødsfallet. Men politiet har opplyst at hår ikke er sikret og at denne typen undersøkelser ikke lar seg gjøre. Det synes jeg er svært uheldig, sier den drapssiktede kvinnens forsvarer, Olav Sylte, til VG.

Politiet mener den 42 år gamle kvinnen har drept både sin far og sin tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen, samt å ha dopet ned en annen eks-kjæreste.

På den første pressekonferansen sa politiet at de mente kvinnen drepte Hagel Pedersen ved å forgifte ham.

– Obduksjonsrapporten viste at fornærmede døde av forgiftning, sa politiadvokat Cecilie Pedersen Hille i september i fjor.

Stilnoct

Rettsmedisinerne hadde konkludert med at Hagel Pedersen (66) trolig døde av en overdose med sovemedisinen Stilnoct.

Ifølge advokat Sylte har rettstoksikologisk institutt lagt til grunn at 15 tabletter Stilnoct av 10 mg, altså 150 mg, med virkemiddelet zolpidem, kan være dødelig.

Dette er forsvareren sterkt uenig i.

– Siktelsen lyder på forgiftning fordi rettstoksikologisk institutt har sagt at forgiftning er dødsårsaken. Mye tyder nå på at det er feil. Det er mer sannsynlig at han døde av andre årsaker eller ukjent årsak, hevder Sylte.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, sier en dose med 150 mg zolpidem «hos de fleste voksne ikke vil innebære noen alvorlig forgiftning».

– Zolpidem, som er blant de nyeste sovemidlene, er lite giftig, sier Madsen.

Han peker på det er gjennomført forsøk som har vist at man kan overleve svært store doser zolpidem.

Madsen viser også til de norsk retningslinjene for zolpidem, hvor et inntak av 100 milligram kan føre til en lett forgiftning. Et inntak av 700 milligram, kan føre til en alvorlig forgiftning.

Madsen sier det er større risiko for forgiftning ved inntak av en større dose Paracet, enn ved en tilsvarende inntak av Stilnoct.

VG kjenner til at politiet ikke lenger er sikre på at forgiftning ene og alene er dødsårsaken.

Konfrontert med dette svarer politiadvokat Ragnhild Helgesen imidlertid at obduksjonsrapporten knyttet til Hagel Pedersen «har konkludert med at dødsårsaken antas å være forgiftning.»

VG får opplyst at politiet spurte rettsmedisinerne om Hagel Pedersen kan ha blitt neddopet og deretter kvalt, og fikk til svar at det ikke kunne utelukkes, men at de ikke finner tegn på det.

Forgiftningsmøte

Fredag 9. mars var Helgesen, politioverbetjent Tor Kallmyr fra Kripos og politioverbetjent Øystein Jørgensen i møte hos Statens rettstoksikologiske institutt i Oslo.

Ifølge Kallmyr handlet møtene om begge de angivelige drapene og nye undersøkelser angående dødsårsaken til Hagel Pedersen.

- Det er viktig å få belyst alle detaljer, spesielt når det gjelder neddopping eller forgiftning. Det er helt sentralt, sier Kallmyr.

Møtene kommer etter at forsvarer Sylte har stilt flere spørsmål ved om dosen Stilnoct som er funnet i Hagel Pedersen, kan være dødelig.

Hår fra avdøde som ifølge forsvareren kunne gitt oppklarende svar i saken, bekrefter politiet at de ikke har sikret.

– Det er riktig at forsvarer har anmodet politiet om å gjøre slike undersøkelser, men at dette ikke er mulig fordi hår ikke er sikret i forbindelse med obduksjonen, opplyser politiadvokat Helgesen.

Blir forsinket

Hagel Pedersen ble funnet død 6. april 2014 på hotellrom 221 på First Hotel i Kristiansand, med hodet ned i puta. Piller lå strødd på nattbordet. Den 42 år gamle kvinnen skal ha vært den siste som så ham i live.

Kvinnen forsøkte kvelden før å ta ut penger med Hagel Pedersens bankkort, som politiet den gang anmeldte henne for å ha stjålet.

42-åringen var inne til vitneavhør i 2014, men ble ikke pågrepet før september i fjor. Hun har siden pågripelsen nektet å forklare seg for politiet.

Mandag ble hun varetektsfengslet i fire nye uker.

Retten mener det foreligger særlig sterk mistanke for at kvinnen har begått to drap, selv om hennes forsvarer har reist spørsmål ved obduksjonsrapporten knyttet til Hagel Pedersen.

Av fengslingskjennelsen går det frem at etterforskningen og hovedforhandling vil bli én til to måneder forsinket, i påvente av nye rapporter fra rettstoksikologisk institutt.

– Resultatene av de undersøkelsene politiet gjør vil til slutt bli presentert og debattert i en eventuell hovedforhandling, sier Helgesen til VG.

Retten skriver også at Sylte har reagert på at politiet ikke har konkretisert hva slags andre dødsårsaker som kan tenkes sannsynliggjort, hvis det kunne tenkes at Hagel Pedersen ikke døde som følge av forgiftning.

Retten skriver at så at «dette vil være momenter ved vurderingen av skyldkravet i en hovedforhandling».

–Jeg mener at retten åpner for at hun kan være uskyldig og at det ikke er snakk om et giftdrap, kommenterer forsvarer Sylte.

Ikke første gang

Det er ikke første gang en liknende problemstillinger har kommet opp i forbindelse med drapsetterforskninger.

I forbindelse med etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen ble hårbevis kastet.

– Slik kan vi ikke ha det, sa daværende justisminister Anders Anundsen i 2016.

Etterforskningsleder i Tina-saken, Bjørn Kåre Dahl, ønsket da en debatt om oppbevaring av bevismateriale velkommen.

Det ble også kastet bevis i Orderud-saken og i Fritz Moen-saken ble en koffert med bevis funnet på et museum.