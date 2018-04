Bill Clinton: – Jeg elsker Oslo

Publisert: 18.04.18 18:21 Oppdatert: 18.04.18 19:36

USAs tidligere president Bill Clinton sier han gjerne ville ta omveien om Oslo på forretningsreise til Danmark. Onsdag møter han statsminister Erna Solberg.

Den 42. amerikanske presidenten var invitert til statsministerboligen av Solberg klokken 17.15. Solberg møtte også med Clinton da han gjestet Norge i 2015.

Han er i Norge på privat besøk, og fortalte at utgangspunktet for turen er en forretningsreise til Danmark.

– Også elsker jeg jo Oslo, så jeg ville komme innom, sa Clinton til VG utenfor statsministerboligen.

Clinton røpet at han gjerne ville snakke med statsminister Erna Solberg om Clinton-stiftelsen. Statsministerens kontor har betegnet samtalen som «uformell».

– Den norske regjeringen har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet mot klimaendringer. Jeg er imponert over Norges evne til å følge opp de klimaløftene de har gitt, sa den tidligere presidenten.

Særlig la han vekt på viktigheten av å etablere fornybare energikilder i Karibia.

– Dessuten har Clinton-stiftelsen samarbeidet med Norge i halvannet tiår i kampen mot aids, sa Clinton.

Til slutt bemerket han hvor deilig det var å være ute av en formell politisk rolle.

– Når du ikke lenger er president, så kan du snakke om hva du vil.















BYVANDRING: Bill Clinton nøt det fine vårværet i hovedstaden under spaserturen fra Karl Johan til statsministerboligen. Sammen med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ble det også tid til et stopp på Pascal konditori. Foto: Helge Mikalsen, VG

Den tidligere amerikanske presidenten nøt det fine vårværet i hovedstaden under spaserturen fra Karl Johan til statsministerboligen. Erna Solberg var ikke klar for møtet, så da måtte den tidligere presidenten pent vente. Da utnyttet han muligheten til å ta turen innom Pascal.

VG og svartkledde sikkerhetsvakter med mørke solbriller ble pent nødt til å vente på utsiden, mens Clinton bestilte en koffeinfri svart kaffe.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) slo følge med den 42. presidenten, og de to snakket sammen store deler av veien.

– Vi snakket om både private ting og politikk, sier Bondevik.

Totalt er distansen den tidligere presidenten gikk fra Grand hotell til statsministerens bolig, via Nasjonalgalleriet, på i underkant av 2 kilometer. Underveis ble han møtt av både hylende fans og forbipasserende som ville ta selfies med ham.

Etter spaserturen tok VG en prat med Bondevik utenfor statsministerboligen. Han forteller at det var Clinton sin idé å gå til møtet med Erna Solberg.

– Vi så ut av vinduet hans på Grand Hotell, så la han merke til solen og det fine været – og sa at vi burde jo egentlig ha en gåtur. Jeg at vi kan jo gå opp til statsministerens residens for det tar jo bare ti minutter. Da sa han til sine livvakter med en gang at «Vi går».

Han understreker at dette var et privat møte, men at de snakket om både verdenssituasjonen og om familiære ting.

Krigen i Syria var et temaene under spaserturen.

– Vi er begge bekymret, men vi var enig om at operasjonen som ble foretatt der nå på grunn av Assads bruk av kjemiske våpen var nødvendig. Det var ikke noe valg, sier Bondevik.

I dag bekreftet også USAs nåværende president Donald Trump at CIA-direktør Mike Pompeo har hatt et hemmelig møte med lederen i Nord-Korea, Kim Jong-un. Bondevik forteller også at dette var et samtaletema.

– Det at Trump i dag bekrefter det møte, det ser vi begge positivt på, sier han.

De celebre gjestens besøk har ikke gått ubemerket hen. Ved 16-tiden var det samlet seg en folkemengde utenfor Grand Hotel, i håp om å få et glimt at Clinton. Noen hadde også samlet seg uten at de var helt sikre på akkurat hvorfor.

– Hvem er det vi står og venter på, spør en dame som har sikret seg plass nærme hotellet.

Utenfor hotellet møtte den tidligere presidenten dessuten Bjarne Brøndbo.