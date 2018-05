BRANNFARLIG: Varme og tørke skaper stor skogbrannfare over hele Sør-Norge. I går måtte både helikopter og sivilforsvar bistå i en større brann i Rindal i Møre og Romsdal. Foto: John J. Storholt

Stor brannfare i knusktørre skoger

Hele Sør-Norge preges av varme og lite nedbør. Skogbrannfaren er stor mange steder og ventes å øke når varmen virkelig slår inn mot helgen.

Det er ekstremt tørt i store deler av Sør-Norge. Helt fra Trøndelag og sørover varsler Yr stor gress-, lyng- eller skogbrannfare.

– Det ventes heller ikke regn framover, noe som igjen øker faren. Vegetasjon kan lett antennes, og store områder kan bli berørt, skriver Yr-meteorologene på Twitter tirsdag formiddag.

– Veldig tørt i skog og mark i vårt område. Vær forsiktig med ild, skriver Vestviken 110-sentral i drammensområdet på Twitter tirsdag. Mandag kveld måtte mannskaper få bistand fra et brannhelikopter da det brøt ut brann i lyng og kratt ved DNT-hytta Eikssetra i Lier.

30 grader

På Yr er det sendt ut obs-varsel for tre områder. Dette gjelder Østafjells, Vestlandet sør for Stad og for Møre og Romsdal og Trøndelag. For samtlige områder gjelder oppfordringen om at folk må være forsiktige med bruk av ild. Det vil være tørt, og faren for brann er stor så lenge det ikke kommer nedbør av en viss mengde. Det er imidlertid ikke varslet noe nedbør de nærmeste dagene.

Ikke bare det: Fram mot helgen varsler meteorologene opp mot 30 graders varme på Østlandet. Spesielt i innlandet kan gradestokken gå i mørkerødt.

– Det har forekommet før med slike temperaturer, men vi går mot en varm mai som har skilt seg ut, sier vakthavende meteorolog Ida Fossli ved Vervarslinga i Nord-Norge til NTB.

Skarpt skille

Hun sier det går et skarpt værskille sør i Nordland. Mens det sør for den er sommertemperaturer og tørt vær, er situasjonen en ganske annen nord for dette grenseskillet.

– Her er det 10–12 grader på dagtid med skyer og byger innimellom, sier hun.

Og været vil ikke endre seg med det første. Langtidsvarselet viser at høytrykket over Sør-Norge blir liggende enda flere dager. Varmen fører til rask smelting av snøen i fjellet, men fraværet at nedbør gjør at også flommen trolig har sett toppen. Glomma og Vorma har høy vannføring og NVE har utstedt flomfare på gult nivå, men skriver at vannføringen er i ferd med å avta.

