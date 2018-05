ALLERGI-BOMBE: Bjørkepollen er egentlig helt ufarlig, men slår ut et betydelig antall allergiske nordmenn hvert år. Bildet er tatt i Uppsala i 2014. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT NYHETSBYRÅN

Vaksinepille gir nytt håp for pollen-allergikere

Legemiddelselskapet sier de aldri har sett bedre resultater fra en allergivaksine noen gang.

Pollensesongen er manges store skrekk. Noen dager i starten av mai var bjørkepollenspredningen på Øst-, Sør- og Vestlandet så ekstrem at ikke-allergikere kunne rammes, men nå dempet seg til i hovedsak beskjeden spredning på Østlandet, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, samt Nordland, Troms og Finnmark.

Men i fremtiden kan bjørkepollensesongen bli vesentlig lettere for allergikerne. Medisinselskapet ALK har fullført utviklingen av en bjørkepollenvaksine i pilleform, og er meget fornøyd med resultatene.

– Vil merke det svært godt

– De er de beste vi har sett innen dette feltet noen gang. Målt opp mot kontrollgruppen som gikk på placebo og symptomlindrende medisiner, reduserte den bjørkebaserte tabletten den såkalte «total combinded score» med 39,6 prosent. Dette er en bransjestandard som uttrykker en kombinasjon av medisinforbruket og mengden symptomer, forklarer Roger Indbryn, medisinsk rådgiver i ALK Nordic.

Dette skal være svært høyt.

– Med tilsvarende tabletter har vi sett på 30 prosent som sterke resultater. De som tar denne behandlingen vil merke det svært godt, sier Indbryn.

Det eksisterer vaksiner mot bjørkepollen på markedet fra før, men disse må injiseres hos legen annenhver måned i tre år.

Tidligere studier med allergivaksinasjon i tablettform mot gresspollen har vist en vedvarende effekt etter daglig inntak over 3 år. Behandlingen starter gjerne etter endt pollensesong, med forventet effekt påfølgende sesong. Første tablett tas hos legen, ettersom en typisk bivirkning kan være sterk kløe, men deretter tas de hjemme.

– Kan bli bedre livet ut

I studien som startet i 2016, deltok det 634 personer mellom 12 og 65 år.

– I testgruppa som helhet ser vi at antallet dager med alvorlige allergiske symptomer halveres, men dette varierer og er individuelt. Noen er blitt helt symptomfrie, sier Indbryn.

I studien har vaksinen kun påvist effekt over to år. Tilsvarende behandlinger mot andre allergier skal ha vært virksomme i ti år, men dette varierer.

– Behandling med allergivaksinasjon vet vi er effektivt i flere år også etter avsluttet behandling. Noen vil kunne bli bedre livet ut, mens andre kan trenge en runde til. Det handler om å tilføre allergenet over tid, og sånn endre hvordan immunsystemet reagerer på disse helt ufarlige stoffene, sier Indbryn.

Positive

– Vi er begeistret for alle nye former for behandling med bevist effekt. Særlig tilgjengelig hjemmebehandling kan være svært viktige tilskudd. Dersom vaksinen leverer slik studien lover er det noe vi er positive til, sier Anna Bistrup, rådgiver i helsefag for Astma- og allergiforbundet.

Over en million nordmenn har forskjellige former for pollenallergi, og antallet øker. For de som er rammte går det det utover jobb og studier hvert eneste år, så det har en klar samfunnsøkonomisk effekt, understreker Bistrup.

– Det har fantes vaksiner i sprøyter som har fungert bra. Den er kanskje grei å ta om du bor i sentrale strøk, men om du må reise langt til legen hver åttende uke er det verre. Denne typen vaksiner er tidkrevende, så du må være motivert, men det er det mange som er. En pille du kan ta hjemme vil senke terskelen ytterligere, sier Bistrup.

Kan komme om noen år

En gledelig nyhet for de som er allergisk mot flere slag trepollen, er at bjørketabletten har vist effekt mot også disse.

– Noe av det som er positivt, er at tabletten også viser seg å være like bra mot andre slag trepollen som or og hassel. Kort fortalt handler det om at kryssreaktivitet mellom disse trepollen er så stor at immunsystemet tolker disse likt, og derfor kan pasienter som er allergisk overfor or og/eller hassel også oppnå effekt av tabletten, sier Indbryn.

ALK skal søke om å få få behandlingen på det europeiske markedet i løpet av året. Deretter må søknaden behandles. Ifølge ALK kan vaksinen være på markedet tidligst årsskiftet 2019/2020, dersom søknadsprosessen går etter planen.