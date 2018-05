SAKEN ER BIFF: Kim Yong Chol (til høyre) på middag med utenriksminister Mike Pompeo (til venstre) i New York onsdag. Foto: HO / AFP/ US Department of State

Morgenoppdatering 31.05.18

Publisert: 31.05.18 05:46

INNENRIKS 2018-05-31T03:46:56Z

Dette er noe av det viktigste som skjedde mens du sov.

1200 LO-medlemmer i streik i dag: Det ble i natt forhandlet på overtid i finansnæringen. Mens Finansforbundet kom til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen klokken to i natt, endte meklingen mellom LO og Finans Norge med streik . 1200 LO-medlemmer går dermed ut i streik fra klokken åtte i morges. DNB og Sparebank 1 er blant bedriftene som blir berørt.

Kjørte moped på motorvei – feil vei: En veldig farlig situasjon oppsto da en 27-årig mann kjørte moped rundt fem kilometer i feil kjøreretning på E39 i Stavanger . Mannen nektet først å stoppe for politiet, utøvde vold mot politiet da han stoppet og oppga falsk personalia. Han var også ruset.

Pompeo drøftet toppmøte med Nord-Korea: USAs utenriksminister Mike Pompeo delte i natt bilder fra biffmiddagen han hadde med Kim Jong-uns høyre hånd, general Kim Yong-chol. Middagen kom etter et halvannen time langt møte om et mulig toppmøte mellom USA og Nord-Korea .

Weinstein risikerer 25 år i fengsel: Det ble klart sent i går kveld da det ble kjent at filmprodusenten er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt av en påtalejury i New York. Weinstein risikerer opptil 25 år i fengsel om han blir funnet skyldig i den mest alvorlige tiltalen.

