DREPT? Musikeren Paul Simmons ble funnet livløs på Comfort Hotel Børsparken 7. februar 2015. Han døde to dager senere på sykehus, bare 25 år gammel.

Simmons-saken: Mener politiet brøt loven før pågripelsene

Publisert: 05.06.18 23:39

INNENRIKS 2018-06-05T21:39:10Z

OSLO TINGRETT (VG) Forsvarer Benedict de Vibe mener politiet brøt avvergingsplikten med mål om å skaffe seg best mulige bevis mot hans klient Eirik Vad og medtiltalte Marius Groth.

Én måned etter at Paul Simmons ble erklært død, ble drapstiltalte Eirik Vad (37) og Marius Groth (35) pågrepet av spanere fra Spesielle operasjoner (SO) ved Oslo politidistrikt.

Politiet mener de gjennom å gå til pågripelse berget livet til en Oslo-mann (52) som de to er tiltalt for å ha forsøkt å drepe.

Før pågripelsen hadde politiet både kommunikasjonskontroll og romavlytting av de to tiltalte.

Eirik Vads forsvarer Benedict de Vibe hevdet i retten tirsdag at politiet brøt den såkalte avvergingsplikten i straffeloven fordi de ikke pågrep de to allerede da de skjønte at de hadde til hensikt å bedra Oslomannen.

På spørsmål fra forsvareren bekrefter politiets hovedetterforsker Andreas Opstad at romavlyttingen, som startet dagen før pågripelsen, indikerte at de to planla å rane mannen.

– Tenkte det kunne bli ille

– Hadde dere noen tanker om hva som skulle skje med ham? spurte De Vibe.

– Ut ifra romavlyttingen tenkte vi at dette kunne bli ille. Vi visste hva som hadde skjedd med Paul Simmons og vi mente det samme kunne skje med ham. Det måtte vi få stoppet, sa Opstad.

– Skulle man la det gå så langt som det kunne gå, for dermed å ta dem på såkalt fersk gjerning? spurte forsvareren.

– Absolutt ikke, svarte Opstad.

– Det er klart vi må avverge hvis vi mener at et ran er i gang.

Opstad henviser i retten til at han ikke var til stede og ikke har oversikt over hvorfor spanerne valgte å gå inn på det tidspunktet de gjorde.

– Jeg må nesten få konferere, og komme tilbake til det.

Straffelovens paragraf 196 sier at den som unnlater å avverge en straffbar handling kan straffes med bot eller fengsel inntil ett år. Paragrafen gjelder alvorlige straffbare forhold, blant annet drap og ran.

Hørte avlyttingen i ettertid

Politioverbetjent Opstad oppsummerte tirsdag funnene i etterforskningen mot Eirik Vad og Marius Groth.

Han forklarer at spanerne klokken 21.35 den 9. mars observerte både Vad og Groth inne i Oslomannens leilighet, uten at de så noe til Oslomannen.

Klokken 22.21 ringte moren til 52-åringen til ham uten å få svar. Minuttet senere observerte spanerne Marius Groth i vinduet med en lysende mobilskjerm i hånden. Klokken 22.30 tok de seg inn og pågrep de to som etter episoden er tiltalt for drapsforsøk.

I retten tirsdag kommer det også frem at politiet ikke hadde mulighet til å høre direkte på romavlyttingen av de tiltalte.

– Vi lyttet ikke i sanntid. Hvor langt bak vi var varierte ut ifra når tekniske personell hentet opptakene og kjørte dem til politihuset, sa Opstad.

Eirik Vad og Marius Groth erkjenner begge straffskyld for bedrageri, men nekter for drap og drapsforsøk. Rettssaken mot dem skal etter planen vare frem til 5. juli.