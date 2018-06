NEKTER STRAFFSKYLD: Mannen som er siktet for å ha voldtatt og drept Marie Louise Bendiktsen (59) i Sjøvegan sommeren 1998 stiller seg uforstående til anklagene som nå rettes mot ham. Foto: SKJERMDUMP

Sjøvegan-drapet: Jakter drapsbevis på Facebook

Publisert: 22.06.18 16:41

I all hemmelighet, sent i vinter, gikk politiet i Tromsø til en tingrett på Østlandet og ba om tillatelse til å saumfare Facebook-kontoen til mannen som er siktet for drapet på Marie-Louise Bendiktsen (59).

Årsak: Etterforskerne i den vel 20 år gamle drapssaken mener innholdet i den private Facebook-kontoen kan være relevant i straffesaken.

I et rettsmøte i begynnelsen av mars i år ba derfor politiet om at Facebook ble pålagt å gi dem tilgang på all brukerdata som knyttes til den drapssiktede mannen i 30-årene.

Et slikt pålegg vil gi politiet verdifull informasjon ved at de kan følge siktedes bevegelser verden over, e-postadresser, chatte-logger – samt hans eventuelle kredittkort og kontonummer.

Politiet fikk medhold.

« N.N. er mistenkt for drap og brannstiftelse for å skjule en annen forbrytelse. Slik saken er opplyst foreligger det skjellig grunn til mistanke for flere alvorlige forbrytelser », står det i kjennelsen.

– Må ha betydning for straffesaken

Tingretten mener også at informasjon på brukerkontoen på Facebook som knyttes til siktede, « må antas å ha betydning i straffesaken mot ham ».

Politiet fikk også medhold i at avgjørelsen ikke ble formidlet til den drapssiktede mannen i 30-årene.

Onsdag formiddag ble han pågrepet på Gardermoen etter å ha returnert fra et lengre opphold i hjemlandet i Asia. Den drapsiktede mannen ble fraktet videre til Tromsø for innledende avhør.

Han samtykket senere til varetektsfengsling i fire uker, slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning.