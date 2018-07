Nordlys: Flere pågripelser i narkosak i Troms

Publisert: 02.07.18 21:00

Troms politidistrikt har pågrepet flere personer i forbindelse med saken der to Tromsø-advokater er siktet for grov narkotikakriminalitet.

Politiet i Troms ønsker ikke å kommentere opplysningene, skriver Nordlys .

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte at det har vært ytterligere pågripelser, sier påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt.

Ifølge avisa er personene pågrepet i forbindelse med narkotika og knyttes til de to tromsøadvokatene som ble pågrepet den 21. juni. Advokatene er siktet for grov narkotikakriminalitet, og må sitte to uker i varetekt underlagt fullstendig isolasjon.

Politiet har holdt kortene tett til brystet når det gjelder etterforskningen, men skrev i en pressemelding 25. juni at det er blitt foretatt ransakinger i forbindelse med pågripelsene.

– Vi skal gjennomføre flere etterforskningsskritt de nærmeste dagene, herunder avhør av de siktede. Av hensyn til dette arbeidet har vi ikke anledning til å gi ytterligere informasjon nå, sier leder Yngve Myrvoll i kriminaletterretningen i Troms politidistrikt.

Fengslingsperioden for de to tromsøadvokatene løper ut førstkommende fredag. Politiet har ikke tatt stilling til om de vil begjære dem fortsatt fengslet, ifølge Nordlys. Avisa har forsøkt å få kontakt med de siktedes advokater, uten å få svar. Begge de siktede nekter straffskyld.