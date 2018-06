VOKSER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes skryter av gjennomslag partiet har hatt i sin første periode på Stortinget noensinne, men han er ikke fornøyd før de har flere representanter på plass. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Rødt: – Helt åpenbart at Støre er avhengig av oss

Publisert: 28.06.18 16:19

– Om vi kommer over sperregrensen ved neste valg kommer ikke Arbeiderpartiet utenom oss, det har han nok innsett nå, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Under valgkampen i 2017 var det uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med Rødt. Senere har partileder Jonas Gahr Støre ikke vært like avvisende mot Moxnes.

– Det er for tidlig nå å si noe om regjeringssamarbeid, sier Støre til Dagens Næringsliv.

Rødt-lederens analyse er at partilederen snur seg etter de han er avhengig av.

– I valget hadde han behov for Venstre og KrF, nå åpner han for oss, fordi han åpenbart trenger Rødt for å få flertall. Om vi kommer over sperregrensen og får inn flere representanter kommer han ikke utenom, sier Moxnes.

Støres avtroppende rådgiver, Camilla Ryste, sier Ap-lederen ikke er tilgjengelig for å kommentere saken.

– Ikke humorinnslag

Ledelsen i Rødt oppsummerte torsdag sitt første år på Stortinget. Selv om Rødt-leder Bjørnar Moxnes er partiets eneste stortingsrepresentant, kunne han trekke frem flere punkter han mener har vært seire for partiet.

– På valgnatten sa Carl I. Hagen at vi kom til å bli et humorinnslag på Stortinget, men jeg tror ikke han syns det var så morsomt den dagen vi felte Listhaug, sier Moxnes.

Han trekker også frem organisasjonsgraden, ambulansefly-saken og innstramming på innleid arbeidskraft som viktige i perioden.

– Nå er det slutt på nulltimerskontrakter og alle i vikarbyråer skal være faste ansatte. Erna er sur, men det viser at hun er arbeidsgivernes statsminister og ikke arbeidsfolkets.

De kaller sitt første år på Stortinget for et gjennombruddsår, som resulterer i gode målinger.

– Vi tar på alvor den uroen folk føler over hvilket land vi er i ferd med å bli. At det blir større forskjell på Bærum og Berlevåg. At tryggheten, og med den friheten til vanlige folk trues, sier nestleder Marie Sneve Martinussen på Rødt sin sommerpressekonferanse

Gode målinger gir Moxnes selvtillit

I en meningsmåling i Dagens Næringsliv i juni får Rødt en oppslutning på hele 5,3 prosent, mer enn det dobbelte siden stortingsvalget. I Oslo er Rødt sammen med MDG større enn Ap, ifølge en måling Respons har gjort denne uken.

Med målinger som peker oppover, er det en selvsikker Rødt-leder som stiller krav til et eventuelt regjeringssamarbeid.

– Vi er ikke interessert i å bare kjøre svarte biler, men å få politisk gjennomslag.

Moxnes trekker frem de tre viktigste punktene:

– Vi har lenge advart mot velferdsprofitørene, og har med oss folkeflertallet på at millionoverskudd fra barnehager, sykehjem og barnevern ikke bør håves inn av private eiere. Det er ikke verdiskaping, men å skumme fløten av skattepengene våre.

I tillegg til å stanse «velferdsprofitørene», krever partiet å få gjort noe med sosial dumping og en politikk for mindre forskjeller.

Deres løsning for å bekjempe ulikheten er økt formueskatt og en ny arveavgift.

– De siste årene har det vært ført en systematisk politikk for å øke forskjellene gjennom skattekutt til de rikeste. Det må snus, sier Moxnes.

– Er dette saker det er lett for Ap å være med på?

– Ap har slått ring om profitørene og satt EØS og arbeidsinnvandringen først, uten regulering. De har også gått med på mange av regjeringen sine skattekutt, som bidrar til å øke forskjellene, så det vil jeg ikke si.

– Venstrepopulisme og et autoritært partiprogram

Leder i den liberale tenketanken Civita, og tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet, har den siste tiden advart mot Rødts fremgang.

Hun frykter for venstrepopulisme og kaller partiprogrammet autoritært. I et blogginnlegg skriver hun at Rødt må tas på alvor og etterlyser kritiske røster.

– Rødt henger fortsatt fast i en helt annet samfunnsmodell, som i beste fall må kunne karakteriseres som illiberal. Det skal et «opprør» til for å føre menneskene ut av kapitalismen og inn i det nye samfunnet, som er sosialismen. Partiets mål er det klasseløse samfunn og «kommunisme», skriver hun.

Clemet mener det ikke er lett å forstå hva Rødt vil, eller hvordan dere idealsamfunn skal fungere.

– Jeg ville vært mer bekymret om Clemet sa noe positivt om Rødt, svarer Moxnes.

Men han har ikke noe eksempel på land som fungerer etter deres ideal.

– Det har ikke vært noe reell sosialisme i noe land, slik vi ser det. Den store utfordringen i verden er den store oppsamlingen av rikdom og makt på få hender. Sosialisme handler om at denne makten skal spres, sier han.

– I prinsipprogrammet deres står det at «Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme». Hvorfor beskriver ikke du Rødt som kommunistisk, tar du avstand fra det?

– Et klasseløst samfunn er mer presist enn å legge vekt på Marx og historie.