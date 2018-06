TUNGT: Nina Fossheim har opplevd det som en svært krevende prosess å stille noen til ansvar for ulykken der sønnen hennes Jonas Skarsvåg Fossheim (20) omkom. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Mistet livet etter kanovelt - statsadvokaten omgjør politiets henleggelse

Publisert: 29.06.18 16:28 Oppdatert: 29.06.18 17:25

INNENRIKS 2018-06-29T14:28:12Z

Jonas Skarsvåg Fossheim (20) ved Seljord folkehøgskule omkom etter en kanovelt i skoletiden. Nå omgjør statsadvokaten politiets henleggelse av saken.

Det bekrefter førstestatsadvokat Anne M. Katteland overfor VG.

– Jeg har omgjort politiets henleggelse. Saken er sendt i retur for å foreta ytterligere avhør og ytterligere etterforskningsskritt. Saken er også henlagt med feil henleggelseskode, begrunner Katteland.

29. april 2016: 20 år gamle Jonas Skarsvåg Fossheim fra Trondheim padler i kano på Bøelva sammen med medelever fra friluftslinja på Seljord folkehøgskole i Telemark .

Kanoen Fossheim og en medelev sitter i forsvinner plutselig ned stryket ved Herrefoss i Bøelva, et fall på noen meter. Kanoen velter, og medeleven kommer seg i land. Fossheim må bli reddet opp på land, og det blir satt i gang hjerte- og lungeredning.

Han blir erklært død på Rikshospitalet senere samme dag. Dødsårsak: drukning.

Vil at noen skal stilles til ansvar

– Det viktigste er å få rettferd for Jonas. Ansvaret må plasseres det der hører hjemme, sier mor Nina Fossheim.

I en sakkyndig-utredning på oppdrag for Sør-Øst politidistrikt i april 2016, konkluderes det med at det var utydelig for elevene hva som var forventet av dem når det gjaldt turen og forebyggende sikkerhet.

Det påpekes også manglende dokumentasjon på ansvarslinjer for elevenes sikkerhet på skolen - samt at elevene kunne ha vært stoppet tidligere og gått i land for å bære kanoene lenger oppe i elva.

– Det bør blant annet foretas avhør opp i mot konklusjonene i denne utredningen fra de sakkyndige, sier førstestatsadvokat Katteland.

Henlagt

Politiet opprettet undersøkelsessak i etterkant av ulykken, men henla saken som «intet straffbart forhold» høsten 2017.

20-åringens pårørende klaget på henleggelsen og statsadvokaten gjenåpnet saken i januar 2018, og ba om ytterligere etterforskning og innhenting av sakkyndig-vurdering i saken.

Nå har statsadvokaten i Vestfold, Buskerud og Telemark bestemt at henleggelsen er omgjort, og at folkehøgskolens aktsomhet skal etterforskes videre.

– Vurderer du det som viktig at det plasseres et ansvar for en så alvorlig hendelse med en elev i skoletiden?

– Det er viktig at ansvar plasseres dersom det påvises feil og mangler. Men hvorvidt noen har ansvaret for det som har skjedd i denne saken, det er en annen vurdering, svarer Katteland.

Lettet

Den omkomne elevens mor uttrykker en form for lettelse over statsadvokatens beslutning.

– Det er så mange følelser. Tålmodigheten min er strekt, men det er en viss lettelse i at saken er omgjort, sier Fossheim til VG.

Hun legger til:

– Det har vært en enormt utmattende og tung prosess å stå i, på toppen av den tragedien det er å miste ungen sin på en sånn måte.

Rektor vil bistå

Rektor Godtfred Særsland på Seljord folkehøgskule synes det er betryggende at statsadvokaten mener etterforskningen ikke har vært omfattende nok.

– Det er greit at politiet må gjøre jobben sin så grundig som mulig, og vi vil bistå dem med det, sier skolelederen til VG.

– Opplever du at folkehøgskolen har ansvar for ulykken i 2016?

– Det vil jeg ikke kommentere så lenge etterforskningen ennå ikke er avsluttet, svarer Særsland. Han startet som rektor på skolen etter at ulykken fant sted i april 2016.

Avdekket mangler ved folkehøgskolen

Arbeidstilsynet utførte tilsyn ved Seljord folkehøgskule 11. januar i år.

Tilsynet avdekket flere mangler på dokumentasjon når det gjelder systematikk knyttet til det fysiske læringsmiljøet.

Det gjaldt blant annet folkehøgskolens beredskapsplaner ved ulykker eller dødsfall. Disse inneholdt ingen rutiner om at skolen skal skaffe seg oversikt over de direkte og de bakenforliggende årsakene ved ulykker eller nestenulykker med stort skadepotensiale.

«Skolen mangler med dette et viktig verktøy/hjelpemiddel i sitt systematiske HMS-arbeid med elevenes læringsmiljø. Det er viktig at skolen skaffer seg nok kunnskap om hva som faktisk skjedde og avdekker de forhold som ledet frem til ulykken/nestenulykken. Hensikten er å kunne forebygge og avverge liknende hendelser i fremtiden. Bare ved å kjenne hele årsaksbildet kan man sette inn målrettede tiltak for å forhindre at slike hendelser skjer igjen», står det i rapporten.

Det ble gitt varsel om pålegg, med frist 1.juni. Saken ble deretter lukket, ifølge Arbeidstilsynet.

– Saken er nå avsluttet fra Arbeidstilsynets side. Folkehøgskolen har oppfylt pålegget som er gitt, opplyser seniorrådgiver Tor Villanger-Tvedt i Arbeidstilsynet til VG fredag.