TOMMEL OPP: Programleder Ingeborg Myhre viser frem onsdagens Vikinglotto-premiebeløp. Foto: Norsk Tipping

Finnmarking vant nesten 200 millioner

Publisert: 28.06.18 18:03

INNENRIKS 2018-06-28T16:03:53Z

En mann fra Finnmark hadde grunn til å juble ekstra høyt onsdag kveld, da han vant hele Vikinglotto-potten.

Finnmarkingen vant nemlig den syvende største premien i Norsk Tippings historie, ifølge Norsk Tipping , da han vant hele Vikinglotto-potten på 199.962.295 kroner.

– Mannen forteller at han var ute på gårdsplassen sammen med samboeren da han ble ringt fra Hamar, sier vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen.

Mathisen forteller at den nybakte millionæren er glad, men oppfattes som en mann med beina godt plantet på jorden.

– Han forteller at han ikke hadde lagret nummeret vi ringer fra på telefonen og var egentlig litt i tvil på om han skulle svare på telefonen fra det fremmede nummeret.

Mannen trodde først det var noen som skulle selge han noe, men er nå svært glad for at han tok telefonen.

Surrealistisk

– Da min kollega ringte og sa hun ringte fra Norsk Tipping, trodde mannen først at det gjaldt Joker og at Vikinglotto ikke var i hans tanker i det hele tatt.

Men da mannen fikk høre at de ringte på grunn av Vikinglotto og at han hadde vunnet nesten 200 millioner kroner, tok samtalen en brå vending.

– Han sa at det første han tenkte var «hva har jeg gjort for å fortjene dette?». Han forteller at dette er ikke var noe han forventet i det hele tatt og at det føles ganske surrealistisk å få en slik beskjed.

Ny Rekord

Premien er den største som har blitt utbetalt i Finnmark. Den tidligere rekorden var på 58.688.775 kroner i Vikinglotto, vunnet av en kvinne i 2015.

Finnmarkingen er lykkelig over å ha vunnet, men har ikke bestemt hva han skal bruke pengene på.

– Han forteller at det har han tenkt veldig lite på, men det er klart dette gir muligheter til å ta noen andre valg. Han forteller at han kan gjøre litt mer av ting han har lyst til å gjøre, ikke bare det han må gjøre.