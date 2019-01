Hagens nabo: Så bil ta mystisk snarvei

Siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var 31. oktober i fjor klokken 09.14. Nå mener en nær nabo at han så en bil ta en merkelig snarvei mot huset hennes samme morgen. Politiet kaller observasjonen «meget interessant.»

Onsdag forrige uke fikk en nær nabo av ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen (begge 68) med seg nyheten om forsvinningen – som millioner andre både i Norge og utenlands.

Samme morgen kom han til å tenke på en spesiell hendelse han hadde opplevd en god del uker i forveien.

– Jeg skulle ut å gå morgentur med bikkja da det kommer en bil kjørende foran utgangsdøren på blokken. Det er ikke unormalt i seg selv, men da pleier de å stoppe ved enden av blokken hvor veien stopper. Men i dette tilfellet fortsatte bilen over gressplenen, og opp på grusstien som går opp til huset der Hagen bor, sier han til VG på McDonalds i Lørenskog.

Se grafikken over for nærmere beskrivelse. Gresset mellom boligblokken og gangstien langs huset til Hagen var dekket av snø da bildet ble tatt.

– Den kjørte ikke fort, men heller ikke så sakte som den burde med tanke på hvor den kjørte, sier naboen.

Effektiv snarvei

Ifølge naboen var bilen SUV-lignende og trolig sølvgrå, og med norske skilter. Når han i etterkant har gjort egne undersøkelser, er det eldre modeller av Volkswagen Amarok og BMW X3 han mener ligner mest. Han så ikke sjåføren, eller hvor mange som var i bilen.

Naboen tidfester hendelsen til 31. oktober mellom klokken 08.30 og 10.30. Politiet gikk tirsdag ut og bekreftet at siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var 09.14 denne morgenen.

Observasjonen illustrerer en svært effektiv snarvei for kjøretøy som ikke ønsker å kjøre hele «runden» gjennom Elveveien, Marcus Thranes vei, Fjellveien for å så kjøre innerst inn i blindveien Sloraveien, hvor huset til Hagen ligger. Snarveien gjør det også mindre sannsynlig å bli sett av beboere i Sloraveien.

De oransje stiplede linjene i grafikken viser hva som ville vært normal atkomst med bil til Sloraveien 4:

– Fører loggbok

– Hvordan kan du være sikker på at det var akkurat denne morgenen du så bilen?

– Jeg fører en logg i forbindelse med jobben min, blant annet hvor jeg har vært. Jeg har også sjekket dette opp mot Google Timeline (som viser hvor man har vært en gitt dato, red.anm.) . Det er ingen andre dager som passer denne hendelsen, men det kan selvsagt ikke bli 100 %, sier naboen.

– Hvorfor forteller du om observasjonen i VG?

– Jeg håper at det kan føre til flere tips som kan være relevante. Kanskje dette kan føre frem til noe, svarer han.

Ti topphemmelige uker: Slik jobbet politiet i det skjulte

Andre naboer: Over grensen

VG har også vært i kontakt med andre naboer som beskriver det aktuelle kjøremønsteret som svært uvanlig.

– Akkurat den ruten der, det er ytterst sjelden at bilførere tillater seg det. For å si det sånn: du ønsker et fredelig forhold til naboen, og det der er å gå over grensen, sier Rolf Letvik, Hagen-ekteparets nærmeste nabo siden tidlig 1980-tall.

– Jeg har ikke sett en eneste bil som har kjørt over gresset der. Alle som bor her ville reagert på det, sier Stian Sunde Bostrøm, som bor i samme blokk som naboen som gjorde observasjonen.

Hverken Letvik eller Bostrøm mener at det er beboere rundt Sloraveien som eier en bil som passer til beskrivelsen av den aktuelle bilen.

Politiet: Meget interessant

– Sånn umiddelbart vil jeg si at observasjonen er meget interessant. Det vil jeg absolutt si. Jeg vil oppfordre sterkt til å levere det og ta kontakt med tipsmottaket vårt, sier politiinspektør Tommy Brøske på spørsmål om observasjonen til naboen.

Men naboen meldte allerede ifra til politiet onsdag i forrige uke, timer etter at saken ble kjent.

– Jeg gikk til politiet som var utplassert rett ved her hvor jeg bor. Jeg ble tatt med inn i bussen deres. Alt ble notert og det ble gjort lydopptak. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle inn igjen, når tipsene har blitt gjennomgått, og at jeg skulle bli kontaktet når tipset mitt var renskrevet med tanke på gjennomlesning. Det virker som om det tar tid, sier han.

Vil ha mer tips om biler

Brøske svarer slik når VG forteller at politiet skal ha mottatt tipset.

– Jeg kan ikke garantere hverken det ene eller det andre, om vi har fått den informasjonen. Jeg har ikke alle detaljene. Men sånn umiddelbart virker det der for meg som veldig interessant.

Politiet har hittil mottatt drøyt 800 tips i saken. Omtale av saken i TV2-programmet Åsted Norge mandag kveld økte tipsmengden, ifølge politiet.

Tipsene omhandler personer, kjøretøy, mulige skjulesteder og andre observasjoner.

– Men generelt håper og tror vi at det er publikum som har mer informasjon, særlig rundt kjøretøy, sier Brøske.