Ropstad før forhandlingene: Varsler abortkamp

INNENRIKS 2019-01-02T13:50:35Z

HADELAND (VG) Når KrF, Høyre, Frp og Venstre skal forhandle om en mulig flertallsregjering, legger Kjell Ingolf Ropstad abortloven på bordet.

Publisert: 02.01.19 14:50

Etter en lang høst med kamp om Kristelig Folkepartis (KrF) fremtid, er nestleder Kjell Ingolf Ropstad klar for å gå i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet (Frp) og Venstre. Men skal KrF inn i regjering, må de andre partiene være villige til å gi.

– Nå trenger vi gode gjennomslag, og vi er tydelige på at vi trenger en regjering som løfter de kristne verdiene, sier Ropstad til VG.

På ønskelisten står blant annet en barnereform, en likeverdsreform og økt barnetrygd.

– Vi kommer til å kjempe for en reform som skaper et samfunn med større plass for alle, vi vil bekjempe sorteringssamfunnet og legge til rette for familier med spesielle behov, sier Ropstad og legger til:

– Vi prøver å ikke komme med ultimatum, men jeg tror alle som kjenner KrF vet at vi trenger gjennomslag på å løfte de kristne verdiene. Vi vil skape et samfunn som i større grad løfter familiene, bekjemper fattigdom og tar vare på miljøet.

Klar for abortforhandlinger

I en undersøkelse utført av Respons Analyse for VG, kom det frem at et flertall av befolkningen mente statsminister Erna Solberg (H) hadde håndtert spørsmålet om endringer i abortloven ganske eller svært dårlig.

– At abortloven har et eget kriterie som kun går på barnets egenskaper mener vi er feil. Derfor ønsker vi å endre paragraf 2c. I verste form for sortering kan du ta bort en av to tvillinger, det er ting vi ønsker å endre, sier Ropstad.

– Sammen med det ønsker vi å få bedre ordninger for familier som får barn med spesielle behov.

– Det blir en av de viktige sakene?

– Det blir en av de viktige sakene, men skal man kunne gå i regjering så blir helheten viktig. Både på å skape et samfunn med plass for alle, bedre miljø- og fattigdomspolitikk.

– Områder der KrF og Frp er enige

Veien til en borgerlig flertallsregjering har vært lang, også etter at KrFs landsmøte vedtok at partiet skulle søke seg til høyre – mot partileder Knut Arild Hareides vilje.

I november slet KrF og Frp med forholdet, og finansminister Siv Jensen (Frp) uttalte at KrF ikke inviterte til bygging av tillit når partiet gikk sammen med Ap om å fjerne Frps taxfree-seier om å kunne veksle inn tobakkskvoten med alkohol.

Ropstad ønsker ikke å svare på hva som blir de største utfordringene i forhandlingene, men vil heller ta dette med sine potensielle regjeringskamerater.

– Er det avstanden til Frp som blir en utfordring?

– Det er klart at det vil også være en utfordring, samtidig som vi har områder der vi er enige og har felles punkter fra før. Så får vi ta de utfordringene som kommer der vi er uenige, sier Ropstad.