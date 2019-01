ANMELDT: Politiet anmeldte tre utenlandske sjåfører i Troms for å ha kjørt trailere som ikke hadde forsvarlige dekk - blant annet dette. Foto: Frank Lauritz Jensen

Reagerer mot utenlandske vogntog: – Dødsfelle for andre

INNENRIKS 2019-01-08T21:53:42Z

De siste dagene har flere utenlandske vogntog skapt problemer i trafikken.

– Det er ikke norske kjøretøy vi har hatt problemer med, men utenlandske trailere som er dårlig skodd, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt.

Operasjonslederen viser til flere hendelser de siste dagene hvor utenlandske vogntogsjåfører har forårsaket flere hendelser - blant annet trafikkaos i Troms .

Tirsdag ble tre utenlandske sjåfører i Troms anmeldt for å ha kjørt trailere med uforsvarlige dekk. Alle tre fikk kjøreforbud.

– Det er kjent problemstilling for politiet med utenlandske vogntog som ikke er rustet for å kjøre i vanskelige og norske veiforhold, sier Thomassen.

Politiet har sammen med Statens Vegvesen stanset flere kjøretøy med pålegg om bruk av kjetting på grunn av glatte veier.

– Vi har gått ganske hardt ut mot tungtrafikken. Vi har registrert registreringsnumrene til de som har blitt stanset, hvor de har blitt orientert om at - dersom de ikke kjører med kjetting og kommer i ulykke - vil førerkort bli fratatt, sier han.

NAF forteller til VG at de hver vinter får inn flere meldinger om utenlandske vogntog som skaper problemer på norske veier.

– Slikt kan skape trafikkfarlige situasjoner. Dette viser hvor viktig det er at vogntog, som går på norske veier, er skodd for forholdene - slik at de ikke setter seg selv og andre i fare, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Reagerer mot transportkjøpere

Norges Lastebileier-Forbund reagerer mot norske transportkjøpere som velger utenlandske transportaktører med dårlig sikkerhet.

– Vi ønsker å rette et søkelys på norske transportkjøpere som tror de kan fraskrive seg ansvar når de velger useriøse utenlandske transportaktører. Spesielt når det blir brukt vogntog som ikke er egnet for norske veier, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund, og legger til:

– Som samfunn kan vi ikke akseptere at noen driver og profitterer på andre folk sine ulykker. De kjøper transport som rett og slett er dødsfeller for andre.

Jensen mener norske transportkjøpere har et ansvar om å orientere utenlandske vogntogsjåfører om sikkerhet.

– Vi må få norske transportkjøpere til å være mer ansvarsbevisste. De kontrollene på grensen bør også innskjerpes! Spesielt i slike dårlige vær- og kjøreforhold, sier han.

