REAGERER: Spaltist og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali sammenligner utspillet til tidligere justisminister Per Willy Amundsen med hatmeldingene hun selv mottar fra ytre høyre fløy.

Raser mot Frp-utspill: – Blir fysisk uvel

2019-01-11

Spaltist Sumaya Jirde Ali føler seg uvel når Frp-topp Per Willy Amundsen snakker om å beskytte den etnisk norske befolkningen mot innvandrerfamilier med mange barn.

Nilas Johnsen

Publisert: 11.01.19 14:28

I et intervju med TV2 går tidligere justisminister og medlem av Frps innvandringsutvalg ut med en brannfakkel, som møter kraftig motbør fra mange hold:

Amundsen vil innføre kutt i barnetrygden for alle familier med flere enn tre barn, og sier rett ut at tiltaket vil være rettet mot innvandrerfamilier, særlig somaliske familier.

Den tidligere statsråden sier at en slik ordning «først og fremst vil ha betydning for store innvandrerfamilier som har et stort antall barn, hvor fødselsproduksjonen er høy».

– Det gjelder særlig somaliere, som ligger på topp, og har et langt høyere barnefødselstall enn det etniske nordmenn har, sier Frp-toppen, som forklarer at han deler statsminister Erna Solbergs bekymring om dalende fødselsrate i Norge - men kun for etnisk norske.

– Løsningen er ikke enda høyere innvandrerbefolkning. Tvert imot må vi sørge for at den etnisk norsk befolkningen vedlikeholdes, sier Amundsen.

Sterke reaksjoner

Én av dem som reagerer kraftig er samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali , som selv er fra en somalisk familie med seks barn.

– Jeg ble fysisk uvel da jeg hørte dette utspillet. Det er absurd å foreslå en familiepolitikk tuftet på fordommer om at innvandrere får mange barn for å få barnetrygd, sier Jirde til VG.

– Han prøver ikke å legge skjul på at dette er et etnisk basert angrep. Her snakker vi om en tidligere justisminister som blir mer og mer radikal, og kommer med politiske forslag som bygger på samme grums som det jeg får av hatmeldinger fra ytre høyre fløy, sier Ali, og viser blant annet til Amundsens utspill i Aftenposten om å stanse innvandring fra muslimske land .

Hun mener statsministeren bør på banen for å vise at dette er uakseptabelt, og ikke i tråd med utspillet Solberg selv kom med i sin nyttårstale, der hun oppfordret nordmenn til å få flere barn .

– Man kan selvsagt komme med konstruktive utspill om at man ønsker at somaliske kvinner deltar mer i arbeidslivet og går vekk fra den tradisjonelle rollen som husmor. Men dette er ikke et slikt utspill. Amundsen sender et klart signal om hvem som er uønsket.

KrF: – Føler avsky

Amundsen lanserte ordningen som et mottrekk til at KrF ønsker å øke barnetrygden. Men utspillet kan forsure de pågående regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp på Granavolden på Hadeland.

Den profilerte KrF-politikeren Geir Bekkevold beskriver utspillet som avskyelig:

– Dette minner om en form for rasepolitikk og en statlig familieplanleggingspolitikk som er helt hinsides, sier Bekkevold til NTB.

– Dette er politikk som kun har til hensikt å splitte folk og grupper, fortsetter han.

Han er blitt kontaktet av flere KrF som har reagert sterkt på utspillet torsdag, som kom i innspurten av forhandlingene på Granavolden.

– Dette er jo også noe våre forhandlere har fått med seg, og noe de legger i potten. Amundsen bidrar jo til å tegne et bilde av Frp som er ganske trøblete, sier Bekkevold.

Reageres i Høyre

Leder i Unge Høyre Sandra Bruflot reagerer kraftig på uttalelsene fra Amundsen.

– Jeg synes det er et absurd forslag. Det er helt uakseptabelt å bruke etnisitet på denne måten som begrunnelse for å gjøre noe med stønader og velferdsordninger, sier hun til NRK .

Hun presiserer at hun mener det er viktig at flere kommer ut i jobb, men legger til:

– Men vi kan ikke ha et A- og B-lag når det kommer til hvilke rettigheter folk har i den norske velferdsstaten.

Også byrådslederkandidat for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg reagerer kraftig, og sier til NRK at det er «prinsippløst og usmakelig». Også fra opposisjonen på Stortinget hagler kritikken mot utspillet, deriblant fra Karin Andersen i SV på Twitter: