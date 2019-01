ADVARER: Azim Entezarys bruk av Summon-funksjonen på Teslaen sluttet brått etter at bilen krasjet inn i garasjeveggen. Foto: Frode Hansen

Advarer alle mot å kjøpe Tesla-funksjon: – Helt ubrukelig

SKEDSMOKORSET (VG) Azim Entezary var en flittig bruker av selvparkering på sin Tesla Model X. Helt til bilen kjørte inn i garasjeveggen.

– Jeg advarer på det sterkeste mot å bruke denne funksjonen. Hvis det er en funksjon du ikke kan stole på i det hele tatt, hvorfor skal vi betale så mye for den? Hvis du uansett ikke klarer å stoppe bilen før ulykken skjer, sier Entazary.

VG møter ham utenfor den aktuelle garasjen på Skedsmokorset i Akershus. En Tesla Model X fra 2017 står stolt parkert utenfor.

At han har en enkeltgarasje med liten plass til å gå inn eller uten av bilen, var grunnen til at Entazary kjøpte Teslas ekstra autopilot-funksjon. 41.800 koster pakken som i teorien lar en Tesla holde hastigheten etter resten av trafikken, holde seg innenfor kjørefeltet, kjøre av motorveien, parkere – eller kalles til og fra garasjen.

Produsenten reklamerer med at autopiloten kan kjøre «med et sikkerhetsnivå vesentlig høyere enn med en menneskelig sjåfør». Entazary forteller at hans 15. desember kjørte rett inn i garasjeveggen på vei ut.

Han har klaget til Tesla for skadene på bilen, men de frasier seg alt ansvar.

– Andre som kjøper Tesla må ikke gjøre den feilen jeg har gjort og kjøpe noe som koster så mye, men egentlig er ubrukelig, sier Azim Entezary.

Advarer mot å bruke funksjonen

Han advarer alle mot å bruke Summon-funksjonen uansett hvor mye de følger med.

– Normalt sett når jeg bruker den svinger bilen litt til høyre og litt til venstre, nok for å finne ut hvor den er. Nå svingte den rett til venstre og kjørte. Med en gang slapp jeg knappen. Men da var det for sent. Og da hadde den allerede truffet, sier Entazary.

I brukermanualen advarer Tesla om at Summon-funksjonen for å parkere er en beta-funksjon, at den må brukes med varsomhet og at sjåføren må være klar til å reagere umiddelbart. Samtidig står det at parkering på trange steder begrenser sensorenes evne til å oppdage hindringer nøyaktig.

– Du har lest advarslene om at du må følge med selv?

– Jeg fulgte med og slapp knappen med en gang bilen begynte å kjøre. Hvordan kan jeg gjøre mer enn det? Hvordan kan jeg være mer forsiktig enn det?

– Skulle du skjønt at dette kunne skje?

– Jeg visste at det var en beta-versjon, men ikke så nøyaktig at man ikke kan stole på den i det hele tatt. Hvis den kontrollen er så ubrukelig at du ikke kan stole på den, hvorfor selger de den? spør Entezary.

Dette svarer Tesla

Det spørsmålet svarer Tesla på slik:

– Vi synes det er leit å høre at kunden har hatt en negativ opplevelse når han parkerte bilen sin, men kjenner oss ikke igjen i hans omtale av Summon-funksjonen. Vi vet at kundene våre har stor nytte av denne funksjonen i sin daglige bruk av bilen, skriver Even Sandvold Roland i Tesla Norge i en e-post til VG.

Tesla besvarte kun VGs spørsmål på e-post. De er ikke enige med Entezary i at funksjonen er ubrukelig.

De svarer hverken ja eller nei på spørsmål om de anbefaler kundene å bruke denne funksjonen til å parkere i garasjen, men skriver:

– Summon er laget for å bevege bilen inn og ut av parkeringsplass på privat eiendom. Funksjonen er for eksempel praktisk når parkeringsplassen gjør det vanskelig å gå inn og ut av bilen mens den er parkert, skriver Tesla-representanten.

– Føreren er imidlertid ansvarlig for bilen også når Summon brukes, og kan umiddelbart avbryte på en rekke måter hvis det skulle oppstå grunn til det, skriver Tesla.