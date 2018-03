OVERFYLT: I Gjennom høsten og vinteren 2016, og godt inn i 2017, hopet søppelet seg opp flere steder i Oslo, blant annet her på Skøyen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Tidligere Veireno-sjef tiltalt etter søppelkaoset i Oslo

Publisert: 19.03.18 14:37 Oppdatert: 19.03.18 15:49

VT-gruppen, som eide søppelselskapet Veireno, må dessuten betale et forelegg på 5,3 millioner kroner.

Tidligere Veireno -sjef Johnny Enger avviser tiltalen og forelegget, opplyser hans advokat Christian Lundin til Dagbladet , som først omtalte saken.

– Enger er uenig i grunnlaget for tiltalen og forelegget. Vi vil komme tilbake med detaljer senere, når vi har fått gjennomgått dokumentene i saken, sier Lundin til avisen.

Enger er tiltalt for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven. Tiltalen inneholder til sammen ti punkter og omhandler blant annet brudd på bestemmelsene om hviletid og overtidsarbeid.

Politiet: – Alvorlig sak

Veireno ble for alvor kjent for offentligheten da selskapet tok over innhentingen av søppel i Oslo i oktober 2016. De påfølgende månedene hopet søppelet i hovedstaden seg opp , og klagene rant inn .

Våren 2017 slo selskapet seg konkurs .

Ved 195 tilfeller over en periode på tre måneder, hadde minst 39 ansatte i selskapet mindre enn elleve timer sammenhengende fri i løpet av 24 timer, heter det i tiltalens første punkt.

– Dette er en alvorlig sak. Når vi tar ut tiltale, er det fordi vi mener at saken ikke kan avgjøres med en bot, sier politiadvokat Daniel Sollie til VG.

VT-gruppen, selskapet som lenge eide Veireno, har likevel fått et forelegg på 5,3 millioner kroner. Enger er styreleder i VT-gruppen.

Anmeldt av Arbeidstilsynet

Politiets etterforskning begynte etter at Arbeidstilsynet anmeldte forholdene i Vestfold i oktober 2015. Senere har Arbeidstilsynet anmeldt selskapet også for forholdene i Oslo.

Dagbladet avslørte i februar i fjor over 2000 brudd og avvik fra arbeidsmiljøloven.

Under håndteringen av søppelkaoset i Oslo, mener politiet at Enger har brutt loven under «særdeles skjerpende omstendigheter».

– Etterforskningen har vært rettet mot ulike personer i selskapet, og det har vært tatt avhør av nøkkelpersoner med kjennskap til interne forhold.

Avhørt én gang

Selv har Johnny Enger vært avhørt ved én anledning i april i fjor.

– Han har valgt å forklare seg frivillig og overlevert dokumentasjon, så vi opplever at han samarbeider, sier Sollie.

Engers forsvarer Christian Lundin har ikke besvart VGs henvendelser mandag.