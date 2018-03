Foto: Christian Bloom

Lykkelandet: Lykken er privat sektor

Publisert: 18.03.18

Verden renner over av lykke på utstilling. Men den ekte lykken er kanskje ikke så lett å vise frem.

Jeg aner ikke om lykke er det samme for alle. Selve ordet kan tyde på at det ikke er slik. På engelsk betyr luck noe sånt som «flaks», mens det vi kaller lykke, heter happiness . «Glede» ville vi vel kalt dét på norsk.

Det kan ligge noe der. At det vi kaller lykke, er forbundet med flaks. Noe du vil oppleve hvis du er heldig. Noe du får. En dag der fjellet stryker deg mykt over kinnet med en lunken bris. Et kveldsbad i morild fra et svaberg som har spart på solen fra sommerdagen. En ørret på sluk, eller et beist av en kveite som er så stor at du må slepe den etter båten når du skal hjem.

Hvis lykken er flaks, blir jakten på lykken noe som handler om å oppsøke stedene der du tror den kommer. Forsøke å være der lykken skjer når den skjer. Sitte lykkevakt.

Finnes lykken i hverdagen eller på fritiden? Er lykken å oppleve noe nytt, eller å finne mening i det kjente?

Vi gjør det hele tiden. Flytter oss hit og dit, til nye steder, nye gjenger, nye omgivelser, for å sitte klare til å ta imot. Senke oddsen på lykkehjulet.

Mange gjør det på utstilling. Dokumenterer alle turene de tar og deler dem i sånn passe redigerte versjoner. Vinglass som blinker i parisisk sol, appelsiner i snø, isbading i indre Oslofjord.

Fjelltopper, fjellsider, frokoster, lunsjer og brunsjer i New York, visningsklare terrasser med fjordutsikt og stearinlys i glasskolber og mat. En endeløs rekke med matretter. Restaurantbesøk er blitt den nye turorienteringen for den vellykkede middelklassen.

Følelse av å være på plass

Hvis lykke er flaks, så er lykken gevinst. Belønning. Noe som kommer på toppen, noe som stikker seg ut fra hverdagslivets jevne, grå dur. Det som bryter med det jevne, med toppene på livskurven. Sanseinntrykk utover det vanlige, enten de kommer i ørene, øynene eller munnen.

Men hva hvis lykke ikke er luck , men happiness? Glede. Noe jevnt som ligger i oss hele tiden. Fravær av sorg og smerte. Gode netters søvn og en generell følelse av å være på plass.

Hvis dét er lykken, kan den da forenes med den evige jakten på korte lykkeopplevelser – eller må vi velge mellom glede og flaks? Finnes lykken i hverdagen eller på fritiden? Er lykken å oppleve noe nytt, eller å finne mening i det kjente?

Mange leter etter lykken ved å flykte til en annen tid. Et enklere liv i redusert tempo på hytta, eller i fysisk aktivitet som grunnleggende er den samme som vår forfedre drev med. Fravær av kompleksitet og usikkerhet.

Et menneske, et fjell pluss noe vær. Slit deg til topps og kjenn hvor deilig det er å komme opp. En nærmest fullkommen sammenheng mellom innsats og gevinst, i hvert fall hvis været ikke faller deg i ryggen.

Kjellerbodlykken

Lykkefølelsen som kommer fra å klare noe, om det så er et mål som ingen andre bryr seg om, kan være stor. Men den er privat. Den er vanskelig å dele.

Selv kan jeg føle en dyp lykke når jeg har ryddet i kjellerboden og fått den til å se ut som et militært depot. Når jeg har tvunget min godt skjulte ordenssans på det nærmest organisk voksende kaoset av arvetøy, verktøy, sportsutstyr og bortstuede bursdags-, jule- og bryllupsgaver der nede.

Det er en lykke det er vanskelig å dele med andre. Kjellerbodlykken er privat sektor.

Det er ikke sikkert det er en motsetning. Kanskje den dype hverdagslykken er det som må til for at vi kan oppsøke opplevelser og livsflaks. Jeg ser ikke bort fra det. Men jeg vet med meg selv at i de tidene der man grunnleggende sett er ulykkelig, forsøker man gjerne å fylle på med opplevelser som skal gi lykkefølelsen. Jager rundt etter noe som ligner på et godt liv. Noe som kan deles og fortelles om eller vises frem. Tryllestøv.

Men virker det? Jeg vet ikke. Jeg tror at happiness er en forutsetning for luck . At de korte opplevelsene får mer innhold hvis det grunnleggende er på plass. Og at det lønner seg å bruke mer tid og krefter på å gjøre hverdagen lykkelig enn å jage fritid. At det private livet betyr mer enn det offentlige.

Men jeg vet jo ikke, og det er vel dette vi alle egentlig baler med. Fra vi slutter å være barn til vi dør.

Lykke til.