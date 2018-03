BEHANDLES I KRINGKASTINGSRÅDET: Mange har klaget på NRKs manglende dekning av Acer-saken. Her er, f.v., nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord, NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sammen med tidligere ådsleder Per Edgar Kokkvold, Eirik Skarrud og Kjersti Thorbjørnsrud fra et møte i 2017. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Acer-klagestorm mot NRK: Det blir å plombere TV-en og sende lisensregningen rett tilbake

Publisert: 22.03.18 11:17

656 klager fra misfornøyde brukere har kommet til statskanalen om dekningen av Acer.

De siste dagene har det strømmet på med klager til NRK, før dagens møte i Kringkastingsrådet. VG har fått tilgang på klagene, som akkurat nå teller 656 stykker.

Privatpersoner har i forskjellig grad og styrke ytret sin misnøye mot NRKs dekning, eller aller mest: Det de mener er NRKs mangel på dekning.

« Da blir å plombere TV & sende den forbaska lisens rekninga rett tilbake til Marienlys NRK.»

Blir å boikotte NRK totalt », skriver en bruker. Han er veldig misfornøyd med at kanalen har en lang rekke saker om Sylvi Listhaug og at Acer-saker gjemmes bort.

Gunn Henden fra Averøy mener at så godt som ingenting har blitt formidlet om Acer-saken og hvilke konsekvenser det får dersom regjeringen får gjennomslag.

Hun mener journalistene må ut og grave og gjøre jobben sin, og bemerker også at NRK ikke dekket demonstrasjonen foran Stortinget.

Overfor VG utdyper Henden.

– Ingen jeg har snakket med begriper at dette skal være nødvendig. Det kan virke som de på Stortinget ikke tar hensyn til folkemeningen. Og engasjementet er ikke nødvendigvis partipolitisk, det er folk fra alle partier som engasjerer seg, sier Henden.

– Acer-saken har en del aspekter ved seg som har med vårt forhold til EU å gjøre. Det har jo kommet frem at det kan være grunnlovsstridig også, da er det arrogant å kjøre over folk. Det er en stor sak for Norge og distriktene og for kraftkrevende industrier.

« Hvorfor lyttes det ikke til folket ?» skriver en annen innsender som mener dersom man betaler lisens bør fokuset være på folkemeninger.

Nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord i NRK har fått med seg klagestormen, og er klar for å behandle saken i dagens møte i Kringkastingsrådet.

– Vi har dekket saken over lengre tid. Acer var tema i Debatten, og det har også vært dekket i Dagsrevyen og i flere nettsaker. Jeg har registrert at det har kommet en rekke klager nylig, og det kan selvsagt ha med å gjøre at det har vært en annen stor sak som har tatt mye plass, sier Beverfjord som lover at NRK ikke kommer til å la saken ligge.

– Vi har hatt en dekning lenge, og vi kommer til å fortsette å følge saken både i dag og i dagene som kommer.