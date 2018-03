Tar over byggeskandalen: Tone Trøen blir Stortingets nye president

Publisert: 14.03.18 18:07

Leder av familie- og kulturkomiteen Tone Wilhelmsen Trøen (H) blir den første kvinnen i presidentvervet siden 2001. Hun har ingen lett oppgave fremfor seg.

Avgåtte Olemic Thommessen (H) har beskrevet byggesaken på Stortinget som et mareritt – med feil og mangler som bare ble flere og flere. Millionoverskridelse har kommet igjen og igjen – og hele prosjektet har utviklet seg til et pengesluket og en skandale.

Dét er jobben som den nye stortingspresidenten fra Høyre nå skal overta. Og få kontroll på.

– Det er en stor og viktig oppgave jeg tar på meg hvis jeg blir valgt i morgen, det har jeg tenkt nøye gjennom, sier Trøen til VG.

Hun understreker at det viktigste nå bli å øke tilliten til Stortinget – som er svekket etter skandalen.

– Vi skal snu hver stein

Alle stortingsrepresentantene fra Høyre sitter nå i et møte og har valgt sin kandidat. Så skal personen formelt stemmes over i Stortinget i morgen, torsdag.

Det er vanlig at alle partiene stiller seg bak og stemmer for stortingspresidenten – uansett hvem det er. Derfor var det så uvanlig da Olemic Thommessen ble gjenvalgt i høst med færre stemmer enn noen annen stortingspresident på over 40 år.

Det skjer nok ikke torsdag – for Ap har varslet at de vil stille seg bak Høyres nye kandidat.

– Vi skal snu hver stein i den sluttfasen som kommer nå, sier Trøen til VG.

– Mange vil ikke akkurat kalle dette en drømmejobb?

– Det kan godt hende. På kort sikt er det en krevende jobb knyttet til byggeprosjektet, sier Trøen, men påpekte at det på lang sikt vil bli andre oppgaver.

– Gruer du deg litt?

– Når du tar på deg en oppgave, så tar du på deg en oppgave, sier Trøen.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helland, sier Trøen skal gjøre alt hun kan for å få prosjektet i havn.

– Jeg håper virkelig at det kan bli ro rundt saken, men denne saken har vist oss at siste ord ikke er sagt før siste stein er lagt.

Dette blir Olemics nye jobb

Olemic Thommessens nye jobb blir fraksjonsleder for Høyre i kommunal- og forvaltningskomiteen, som ledes av SVs Karin Andersen.

Tone Wilhelmsen Trøen (52) blir den første kvinnelige stortingspresidenten siden 2001. Det er henne Høyre har valgt for å få prosjektet på rett kurs.

Så prosjektet ikke sprekker igjen – over 2,3 milliarder kroner.

Forvirret? Slik startet byggeskandalen på Stortinget – med en prislapp på 70 millioner

Ledet helsekomiteen på Stortinget

Tone Trøen har vært på Stortinget siden 2013. Hun har sittet i helse- og omsorgskomiteen og har etter stortingsvalget vært leder av familie- og kulturkomiteen. Trøen er utdannet sykepleier og regnes som en verdikonservativ Høyrepolitiker.

Og hun er fra Eidsvoll.

Dersom Tone Wilhelmsen Trøen etter all sannsynlighet blir valgt til stortingspresident torsdag, blir hun en av en hel rekke mektige kvinner på toppen i norsk politikk. I tillegg til statsministeren er både utenriksministeren, finansministeren og de tre partilederne i regjeringspartiene som kjent kvinner.