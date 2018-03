FÅR SVENSK STØTTE: Gunhild Stordalens EAT-konferanse får i år offisiell støtte fra svenske myndigheter og landets minister for utviklingssamarbeid og klima, Isabella Lövin. Foto: Magnus Sandberg/VG

Gunhild Stordalen får svensk minister-støtte

Publisert: 16.03.18 07:13

Gunhild Stordalen beskriver EAT som en god, gammeldags norsk dugnad. Nå får den stadig voksende organisasjonen støtte av svenske myndigheter.

Samarbeidet innebærer at Sverige går inn som vert for konferansen EAT Stockholm Food Forum, som siden oppstarten i 2014 har etablert fra å være et lokalt frokostseminar til å bli en global plattform som jobber for bærekraftig mat og helse.

Stordalen og Lövin, som har møttes flere ganger ved tidligere anledninger, diskuterte da det ferske samarbeidet:

Gunhild Stordalen, som er organisasjonens grunnlegger og styreleder, møtte onsdag den svenske ministeren for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima, Isabella Lövin, hos utenriksdepartementet i Stockholm.

– Vi snakket om hvordan vi best kan løfte frem de viktige spørsmålene som EAT-konferansen tar opp. En bærekraftig matproduksjon krever ansvarlig politikk og godt samarbeid mellom forskning og industri, sier Lövin, som også er visestatsminister i Sverige til VG.

Hun mener konferansen er en god plattform til å ha fokus på koblingen mellom klima og matproduksjon:

– Det er en viktig møteplass for å snakke om livsviktige temaer som kan bidra til at vi raskere kan få en mer holdbar matproduksjon, og sette både menneskers helse og planeten i sentrum. Klimaspørsmålet er for Sverige et av de aller viktigste, og mener det er viktig at fokus på dette prioriteres, sier Lövin.

Lövin trekker også frem viktigheten av fokus på bærekraftig matproduksjon opp mot klimaforhandlingene:

– Senere i år legger FNs klimapanel frem sin spesialrapport om virkningene av klimaendringene ved 1,5 grads oppvarming. Dette er veldig viktig, i en tid hvor for eksempel USA har meddelt at de forlater Parisavtalen , samtidig som vi må redusere utslipp raskere enn hva man tidligere har trodd, sier ministeren.

Stordalen er også fornøyd med det ferske samarbeidet, og beskriver Sverige som en foregangsnasjon på bærekraft:

– Sverige er et foregangsland innen klima og bærekraft, og var også tidlig ute med å koble helse og miljø. De var blant de første landene i verden som introduserte nasjonale kostholdsråd hvor bærekraftselementet var tatt inn. Sverige har også vist sterkt engasjement for å redde havene, hvilket er et område EAT i økende grad engasjere seg i, i samarbeid med norske myndigheter. Om vi skal klare å fø en voksende verdensbefolkning på bærekraftig mat, må vi kutte kraftig ned på kjøttinntaket vårt og øke konsumet av andre proteinkilder, slik som fisk og sjømat, sier Stordalen.

EATs agenda er å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

– Mitt håp er at årets Stockholm Food Forum blir starten på et langsiktig strategisk samarbeid mellom EAT og svenske myndigheter, innenfor blant annet bærekraftig fiskeri- og oppdrettsnæring og bærekraftig matproduksjon, sier Stordalen.

Den første EAT-konferansen ble arrangert i Stockholm i 2014, og senest i juni i fjor hvor blant andre Sveriges kronprinsesse Victoria og artist og aktivist Bob Geldof deltok.

I november i fjor ble også den første regionale EAT-konferansen arrangert i Indonesia, hvor blant andre landets president deltok.

– Hva er årsaken til at EAT har vokst seg så stort?

– Grunnen til at det funker er at dette er en god gammeldags norsk dugnad rundt en sak som har interesse og appell i hele verden, ikke bare i høyinntekstland, men også i lav- og middelinntektsland. Det er ikke et land i verden som ikke rammes av matrelaterte klima- og miljøproblemer, eller har alvorlige utfordringer med feilernæring og kostholdsrelaterte sykdommer. EAT fokuserer på å samle beslutningstagere og eksperter for å se det store bildet og forstå sammenhengene, for dermed å finne løsninger på de underliggende årsakene, ikke bare symptomene. Som Einstein sa: de intellektuelle løser problemene, men de geniale forebygger dem, sier Stordalen.

Hun sier det handler om å «dra» i samme retning:

– Vi jobber for en mer bærekraftig verden hvor folk kan være friske, og hvor vi kan ta tak i de problemene som oppstår som en indirekte konsekvens av systemsvikt. Det EAT har lykkes med er å adressere mange av disse problemene på systemnivå, og bringe aktører sammen, sier Stordalen.