Knut Arild Hareide og Erna Solberg har diskutert mistillitsforslaget mot Listhaug.

Flere samtaler mellom Hareide og Solberg i helgen

Publisert: 18.03.18 12:09 Oppdatert: 18.03.18 13:03

Statsminister Erna Solberg og KrF-leder Knut Arild Hareide har hatt kontakt flere ganger i løpet av helgen.

Ifølge kildeopplysninger VG har fått, vil Erna Solbergs regjering gå av dersom Kristelig Folkeparti støtter mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug i Stortinget tirsdag.

- Partilederen vil ikke kommentere de spekulasjonene som er nå. Men jeg kan bekrefte at det har vært samtaler mellom statsministeren og Hareide flere ganger denne helga, skriver Dag Fedøy, kommunikasjonsrådgiver i KrF i en SMS til VG.

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold sier et eventuelt kabinettspørsmål er et av flere alternative utfall som partiet har forberedt seg på å måtte ta stilling til på landsstyremøtet mandag.

– Det er en av tingene som vil bli vurdert på møtet. Vi må forholde oss til realitetene, og er nødt til å ta stilling til dette. Det vet landsstyret, sier Bekkevold, som ikke vil kommentere Erna Solbergs ultimatum nærmere.

– Vi var klar over at det var det var en mulighet at Erna Solberg ville sette hardt mot hardt.

Bekkevold har tidligere uttalt at han mener Sylvi Listhaug burde trukket seg som justis- og beredskapsminister etter at hun publiserte et innlegg på Facebook der hun hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet . Det står han fortsatt på.

– Jeg har vært tydelig på hva jeg mener, og har ikke behov for å trekke tilbake noe av det jeg har sagt. Jeg mener fortsatt at Listhaug burde gått til Erna Solberg og trukket seg fra statsrådsposten.

Bekkevold har også uttrykt støtte til forslaget fra Jonas Gahr Støre om at Erna Solberg burde gi Sylvi Listhaug et nytt departement.

– Jeg han forstå at Solberg irriterer seg over det som kan oppfattes som et forsøk fra opposisjonen på å styre sammensetningen av hennes regjering. Men dette kunne vært Erna Solbergs måte å løse et veldig vanskelig problem på, sier Bekkevold.

Stortingsrepresentanten sier at det ikke bare er den omstridte Facebook-meldingen som gjør at han mener at Listhaug burde trukket seg som justisminister.

– Det har vært så mye støy rundt Listhaug, og det har trukket fokuset bort fra de politiske sakene, sier han.

I en sms til VG i forrige uke skrev Bekkevold at han ikke lenger har tillit til Listhaug.

– Jeg mener helt oppriktig at landet ikke er tjent med å ha en justisminister som opptrer så splittende! Dagen i dag har ikke endret min oppfatning! Men jeg sier dette på egen regning, har sånn sett respekt for at min egen stortingsgruppe kommer fram til en annen konklusjon, sier han.