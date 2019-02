PÅ GRAVLUND: Her gjørs det undersøkelser på gravlunden hvor kvinnen i 60-årene ble funnet livstruende skadd. Ifølge politiet hadde hun stikkskader. Foto: Kjell Bua

Kvinne drept på gravlund: Naboer hørte rop og skrik

HAUGESUND (VG) Onsdag ettermiddag ble en kvinne i 60-årene angrepet på en gravlund i Haugesund. Flere naboer ble vitne til pågripelsen av den nå drapssiktede mannen.

Publisert: 20.02.19 12:24







– Vi så ikke selve hendelsen, men jeg hørte skrik. Jeg kan ikke være hundre prosent sikker på hva jeg hørte. Jeg trodde først det var barn som hylte og skrek på vei hjem fra skolen, men så tenkte jeg at det var en damestemme, sier Anne Gunn Lothe Eriksen til VG.

Fra kjøkkenvinduet har hun utsikt rett ut til Vår Frelsers gravlund. Hun er ikke sikker på om skrikene hun hørte var fra oppbrakte vitner eller andre, men hun og sønnen skjønte fort at noe var veldig galt.

– Plutselig stormer det masse politi til stedet. Vi ser en mann som løfter hendene og holder noe mot hodet. Jeg lurte på om det kunne være et våpen. Vi ble redde for å bli beskutt, så vi gikk vekk fra vinduet, sier Lothe Eriksen, som forteller at politiet kort tid etter klarte å legge mannen i bakken.

Det skal ikke være noen relasjon mellom den drapssiktede og kvinnen. Hun var trolig et tilfeldig offer, ifølge politiet.

BLIR PÅGREPET: Her blir mannen i 40-årene pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Foto: VG-tipser

Oppførte seg truende

Det var vitner som varslet politiet om mannen på gravlunden, og disse er avhørt av politiet.

Den drapssiktede mannen, som er norsk statsborger, skal ifølge politiet ha oppført seg veldig truende. En annen nabo forteller til VG at han hørte mannen skrike og rope under pågripelsen.

– Det er jo helt forferdelig at noe sånt skjer rett utenfor vinduet. Det er ganske skremmende, sier Lothe Eriksen, som i går kveld fikk besøk av politiet som ønsket en vitneforklaring.

Tidligere straffedømt

Politiet opplyste på en pressekonferanse onsdag formiddag at kvinnen i 60-årene var død og at mannen i 40-årene, en tidligere straffedømt, er siktet for drap.

Politiet forteller videre at de har kontroll på en øks, men det er for tidlig å si om øksen ble brukt mot kvinnen. I går uttalte politiet at det kunne fremstå som at kvinnen ble angrepet med en øks av mannen.

– Han er godt kjent for politiet, blant annet for voldskriminalitet, og han er tidligere straffet, sier politiadvokat Marte E. Lysaker under pressekonferansen.

Det er ifølge Lysaker tatt prøver med tanke på ruspåvirkning.

UNDERSØKER: Politiet gjør i dag undersøkelser på åstedet. Foto: Kjell Bua

Fikk melding om innbrudd

Det var klokken 16.17 tirsdag at politiet rykket ut til en leilighet i Haugesund etter melding om en mann med øks som forsøkte å bryte seg inn.

Ifølge politiet forsvant mannen fra stedet i en bil, men ble senere pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Der fant politiet kvinnen, som ble kjørt til sykehus i all hast.

Mannen vil etter planen bli avhørt om saken i løpet av onsdag og bli begjært varetektsfengslet i løpet av torsdagen.

Erik Lea, mannens forsvarer, sier at klienten ikke var i stand til å snakke om saken i natt. Det er ikke tatt stilling spørsmål om straffskyld.

– Jeg skal på politistasjonen klokken 12. Jeg skal da ha et møte med ham og vurdere om han er i stand til å la seg avhøre. Jeg kommer nok til å be om at det blir foretatt en judisiell observasjon av ham, sier Lea til VG onsdag formiddag.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra bistandsadvokat Benedicte Storhaug onsdag.