Passasjerene Caroline Størseth (22) og Azra Korjenic (28) sier til VG at de må overnatte på flyplassen i Alta fordi alle hotellene er fulle.

Flypassasjerer fortviler i Alta: Må sove på flyplassen

Azra Korjenic (28) belager seg nå på å overnatte på flyplassen i Alta etter at flyet hun skulle reist med onsdag formiddag ble kansellert.

Onsdag kveld er politiets bombegruppe på plass på Alta lufthavn etter at det tidligere på dagen ble sendt inn en bombetrussel mot et Norwegian -fly som kom fra Oslo til flyplassen.

En person hevdet han var om bord i flyet og hadde med seg en bombe. Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 11.

Ifølge politiet vil ikke flyet bli frigjort før bombegruppen er ferdig med sitt arbeid. Det betyr at all flytrafikk til og fra flyplassen stanses inntil videre.

Har ventet siden 11.00

Azra Kojrenic (28) er en av flere pasienter som skulle reist fra Alta til Oslo onsdag formiddag, og som nå ikke kommer seg hjem til planlagt tid.

Opprinnelig skulle SAS-flyet til Kojrenic og kollegaene ta av fra Alta lufthavn klokken 13.30 onsdag. På grunn av bombetrusselen skjedde ikke det:

– Vi har sittet her siden klokken 12.00 i formiddag og ventet, og får svært lite informasjon. Den første meldingen vi fikk fra SAS kom rundt klokken 18.00 i dag med beskjed om at de regnet med at flyet kunne gå i 20-tiden, sier hun.

Da VG snakker med Korjenic like etter klokken 22.30 onsdag kveld har hun og kollegaene hun reiser sammen med fått beskjed om at de ikke får reise før klokken 09.30 torsdag morgen.

Nå har de innstilt seg på å måtte sove på flyplassen.

– Ingen ledige hoteller

Hun og tre kollegaer hadde vært på jobbreise i Alta, og sier de nå reagerer på at mangelen av informasjon fra flyselskapet.

– Vi har kun fått en bong på 100 kroner for å kjøpe mat, og nå fikk vi akkurat beskjed om at kafeteriaen stenger klokken 23. Ingen av hotellene i byen har ledig rom, så nå må vi sove på flyplassen. Vi har heller ikke fått noen tepper, sier hun til VG.

Hun anslår at det er mellom 50 og 60 personer som venter på Alta flyplass.

– Det er passasjerer fra både SAS og Norwegian. Jeg vet at passasjerer som skulle videre med et Widerøe-fly som ble kansellert fikk overnatting på en campingplass i området, sier hun.

Korjenic sier det er flere barnefamilier på flyplassen.

– Hadde noen sagt at dette kom til å ta så lang tid hadde vi leid oss en bil og dratt til en annen flyplass eller lignende, men vi valgte å vente fordi vi ikke hørte noe. Nå blir vi tvunget til å bruke masse penger på mat og overnatting utenom arbeidstiden, sier hun fortvilet til VG.

– Nå har de heldigvis gitt barnefamiliene de siste rommene som er ledig slik at de slipper å sove her, sier Kojrenic til VG.

SAS: – Meget beklagelig

Pressetalsperson Randi Beesch i SAS sier til VG at de beklager at passasjerene nå må overnatte på flyplassen.

– At flyplassen er stengt er en myndighetsbeslutning. Vi hadde et fly som skulle fra Oslo til Alta tidligere i dag, men det ble omdirigert til Lakselv. Passasjerene som var om bord ble så fraktet fra Lakselv til Alta med buss fordi flyet ikke kunne lande der. Vi jobber nå med å sende et fly fra Oslo til Alta torsdag morgen, sier Beesch.

Hun sier planen da er at flyet skal fly fra Alta via Tromsø til Oslo, fordi det er passasjerer i Alta som også venter på å reise til Tromsø.

– Vi håper det løser seg, men det forutsetter at flyplassen er åpen. Det er meget beklagelig at de må overnatte på flyplassen, men slik situasjonen er kan vi ikke gjøre noe med det. Vedrørende matbongene følger vi gjeldende regler for kompensasjon. Det var en forventning tidligere i dag om at vi kunne fått et fly dit i kveld, men det har ikke vært mulig grunnet situasjonen, sier hun.

Flyplassen i Alta har vært stengt siden flyet fra Norwegian landet onsdag formiddag. På kveldstid gjennomsøker bombegruppen til politiet flyet.

Tidligere onsdag kveld var mobilnettet i Alta nede på grunn av bombegruppens arbeid på flyet.

– Mobilnettet er nå oppe igjen etter en kort stengning. Det ble gjort for å sikre mannskaper er i innsats på flyet, forteller Jacobsen, og legger til at han ikke kan gå inn på detaljene rundt hvorfor nettet ble stengt.

Jacobsen forteller onsdag kveld at bombegruppen ikke har gjort funn av noen bombe.

– Vi har ikke avdekket noe ennå, men vi er på langt nær ferdig med flyet som objekt, sier han.