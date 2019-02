TILFELDIG OFFER: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble 67 år gammel. Foto: Privat

Det var Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) som ble drept i Haugesund

Under et besøk tirsdag for å legge ned blomster på en familiegrav i Haugesund ble Bjørg Marie Skeisvoll Hereid brutalt overfalt. Natt til onsdag døde hun på sykehus av skadene.

Skeisvoll Hereid, som for bare to måneder siden ble pensjonist, har de siste 40 årene jobbet som lærer på videregående skoler i Asker og Bærum.

67-åringen var bosatt i Bærum.

Hun vokste opp på Karmøy og eide et hus i Haugesund hvor hun oppholdt seg en del.

Hennes families bistandsadvokat, Benedicte Storhaug, forteller til VG at familien er i sorg og ber om ro og respekt for det.

– Familien har det veldig tungt. De er i en dyp sorg etter et brutalt og tilfeldig drap. Et totalt sjokk, som man ikke kan være forberedt på, sier Storhaug.

Hun opplyser at 67-åringen var på kirkegården tirsdag ettermiddag fordi hun skulle besøke og stelle en familiegrav. Blant annet skulle hun legge ned blomster. I samme anledning hadde hun med seg hunden.

PÅGREPET: 48-åringen, som her ligger på bakken med en politimann over seg, ble pågrepet kort tid etter det brutale overfallet. Foto: Tipser

Tilfeldig offer

På gravlunden ble hun brutalt angrepet av en 48 år gammel mann. Vitner kom raskt til stedet og fikk varslet politiet. Da de ankom fant de en øks like ved den kritisk skadde kvinnene.

Hun ble fraktet i all hast til sykehuset, men livet stod ikke å redde. Natt til onsdag døde hun av skadene.

Onsdag ettermiddag ble 48 år-åringen, som ble pågrepet kort tid etter hendelsen, siktet for drap. Politiet mener kvinnen var et tilfeldig offer.

Under avhør har den siktede blitt spurt om han erkjenner drapet. Det har han ikke svart på så langt. Ifølge sin forsvarer Erik Lea er han svært psykisk syk.

– Han har blitt spurt om han erkjenner straffskyld, men han svarer ikke på spørsmålet i det hele tatt. Han har ikke sagt noe som er relevant for hendelsesforløpet, sa Lea til VG på onsdag.

Rettspsykiatrisk undersøkelse

I en pressemelding skriver politiet torsdag formiddag at de har sendt anmodning til retten om å få oppnevnt sakkyndige for å gjøre en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

I et fengslingsmøte som vil bli avholdt i Haugesund tingrett klokken 13 i dag kommer politiet til å begjære mannen varetektsfengslet i fire uker.

VÅR FRELSERS GRAVLUND: Det var her drapet skjedde. Foto: Tipser

I pressemeldingen skriver Sør-Vest politidistrikt også at de nå kan bekrefte at 48-åringen i forkant av drapet forsøkte å bryte seg inn i et hus i nærheten av sitt eget hjem. Drapsofferet har ingen tilknytting til denne hendelsen.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvordan siktede tok seg fra huset til gravlunden.

De ønsker heller ikke å kommentere avhørene som ble gjort av mannen i går, men opplyser at det ikke er planlagt flere avhør av ham denne uken. Derimot vil nye vitneavhør blir foretatt. Rundspørringer og taktiske og tekniske undersøkelser skal også gjennomføres.

Skutt av politiet

Den drapsiktede mannen var i aller høyeste grad en kjenning av politiet i Haugesund. Han er dømt over 20 ganger og ble i 1998 skutt i magen under en politiaksjon der han rettet en hagle mot politibetjenter.

Sin første dom fikk han allerede i 1986. Da var han bare 15 år.

I ettertid er mannen domfelt for ulike straffbare forhold, blant annet for vold og trusler. Han har ifølge dommer VG har lest vært rusmisbruker siden 12–15 årsalderen.

I 2014 ble han dømt etter en ellevill biljakt. Da politiet skulle stoppe ham for en kontroll, ga han gass og kjørte rett mot en politibetjent som måtte kaste seg til side for å ikke bli påkjørt. Politiet tok opp jakten, og under ferden ble han målt til 92 km/t i en 50-sone.