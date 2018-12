VARSEL: De tre kartene viser de tre første ukene i januar. Det ligger altså an til en relativt mild første uke, mens det blir kjøligere i de to påfølgende. Foto: Meteorologisk institutt

Meteorologene avlyser iskald januar

Hvis det ikke allerede er snø der du bor, er det mulig du må se langt etter en skitur.

Meteorologer varslet i midten av desember at vi hadde en kald periode i vente i januar.

Men det ser det ikke lenger ut til å bli slik, ifølge ferske prognoser.

– Før jul så det ut til at det kunne bli en kald periode i midten av januar, men det signalet er ikke lenger der. Signalene er at det blir varierende temperaturer i januar, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad i Meteorologisk institutt til VG.

Mildt først

Mjelstad trekker frem at prognosene anslår at det i uken etter nyttår vil bli mildvær, som så blir etterfulgt av en kald uke.

– Den kalde perioden ser ikke ut til å vare, og den vil avløses av mildvær, sier han.

Det er altså anslått at været blir mer variert i januar enn hva tidligere prognoser antydet.

– Hvis vi skal helle til en side, vil det nok helle mot den mildere siden, sier Mjelstad.

Lite snø

Meteorolog Bjart Eriksen i MetConsult sier at det ifølge hans prognoser grovt sett vil bli høyere temperaturer enn normalen i Sør-Norge og rundt normalen eller litt høyere i Nord-Norge.

– De første to ukene ser det ut til at Nord-Norge og den nordligste delen av Vestlandet får mer nedbør enn normalt. På Østlandet kan det bli mindre nedbør enn det som er normalen, sier han.

Det er også samme tendenser de to siste ukene i januar.

– Men det blir ikke like vått som i de to første, og ikke like mye nedbør, sier Eriksen.

Kaldt utover januar

Meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo sier at det er muligheter for at perioden som tidligere ble varslet med tørt og kaldt vær, blir utsatt til slutten av januar.

– Det er mye usikkerhet knyttet til anslag så langt frem i tid, men det prognosene gir signaler om kaldere og tørrere vær, sier hun.

Deres prognoser antyder også at januarværet blir mildere det som først var varslet.

– Mot slutten av uke tre går imidlertid mot en kaldere trend, sier Albertsen.