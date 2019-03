TAXIKORTET FIKK KJØRT SEG: Lørdag skrev VG om UiO-professor Nils Christian Stenseth som på det offentliges regning har tatt taxi for en halv million kroner på under tre år. Foto: Gisle Oddstad / VG

Krever opprydning etter taxi-avsløring

Martin Henriksen (Ap) i Stortingets utdanningskomité tar for gitt at taxi-passasjer Nils Christian Stenseth er den eneste i sitt slag ved universitetene.

Henriksen, som er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komiteen, er en av flere som reagerer på omfanget av den anerkjente UiO-professorens taxiturer de siste årene.

VG kunne lørdag fortelle at Stenseth har kjørt drosje for cirka 512.000 kroner i en periode på to år og åtte måneder.

Forskeren selv anslår at det totalt over 7–8 år dreier seg om taxikjøring for langt over millionen på det offentliges regning.

– Jeg forutsetter at Universitetet i Oslo rydder opp i denne praksisen. Vi vil heller ikke se flere eksempler på professorer eller andre ansatte med en lignende taxi-praksis, sier Martin Henriksen til VG.

UTDANNINGSPOLITIKER: Martin Henriksen leder Ap-fraksjonen i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Han kjenner universitetsdirektør Arne Benjaminsen som en ryddig og vel ansett leder fra blant annet tiden i samme jobb ved Universitetet i Tromsø.

Nå er det Benjaminsen som skal rydde opp i taxibruken ved Universitetet i Oslo – etter kun tre uker i jobben.

– Usedvanlig høye kronesummer

Leder Roy Steffensen (Frp) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, tar det også for gitt at Universitetet i Oslo rydder opp i professor Nils Christian Stenseths taxi-bruk.

STORKUNDE: Nils Christian Stenseth (69) er professor og veteranforsker ved matematisk naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er også en av de norske hovedforfatterne i FNs klimapanel. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Jeg synes det er positivt at den nye direktøren ved universitetet uttaler til VG at dette skal ryddes opp i – etter at kontrollrutinene har sviktet i en lengre periode. Men jeg må si at jeg synes professoren har brukt taxi for usedvanlig høye kronesummer, sier Steffensen.

Professor Stenseth på sin side forklarer at taxibruken har vært nødvendig for å få gjort den jobben han gjør – til fordel for vitenskapen og UiO.

– Jeg er nok i det øverste sjiktet i taxibruk, men jeg er også i det øverste sjiktet på andre parametere ved universitet, uttaler Stenseth.

Han forklarer videre at han ønsker å tilbakebetale en sum på 100.000 kroner til UiO, som er utgifter til taxi mellom hjem og jobb.

– Rutinesvikten må få følger

Roy Steffensen sier til VG at de ikke har fått noen signaler om at denne taxikjøringen er uttrykk for noen sløsekultur ved universitetet.

– Jeg velger inntil videre å se på dette som et enkelttilfelle. Men UiO må gå grundig igjennom denne bruken av taxikort og drosjeturer blant ansatte, forventer Steffensen.

– Universitetet sier selv at det ikke har hatt gode nok rutiner for å avdekke dette og gripe inn tidligere. Denne rutinesvikten må få følger, jeg regner med at de strammer inn og tar fra ansatte som Stenseth taxikortet om de ikke allerede har gjort det.

– Opplever du at du som stortingspolitiker for Frp sitter i glasshus når du skal kritisere en statlig institusjon for høy pengebruk på reiser?

– At det har vært saker rundt enkelte stortingspolitikeres reiseregninger kan ikke forhindre andre i å kommentere og følge opp offentlig pengebruk i statlige institusjoner som ligger under vårt fagområde, svarer Steffensen som sitter i samme fagkomité som sin partifelle Mazyar Keshvari.

Keshvari er siktet for å ha levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted, etter at Aftenposten avslørte dette i oktober i fjor.

Statsråden: Bra UiO tar tak i saken

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier til VG at det er Universitetet i Oslo som selv må håndtere taxi-saken.

– Det har jeg tillit til at de gjør, og det er bra at de tar tak i det, sier statsråden.

– Blir du bekymret for UiOs bruk av offentlige midler?

– Jeg forventer at våre universiteter har kontroll på sin bruk av offentlige midler. Kostnader knyttet til reisebruk er et tema som er oppe i hele sektoren. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer.

MØTTES MANDAG: Statsråd Iselin Nybø (til venstre) sammen med rektor ved UiO, Svein Stølen, på markering av etableringen av en ny mastergrad på mandag. Til høyre Britt Strandlie Thoresen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nybø presiserer at hun uttaler seg på bakgrunn av det hun har lest i VG.

Penger til studentene?

– Det er bra at UiO ser på rutinene sine og ser om de kan bruke mer penger på tilrettelegging for studenter. Det kan virke som at det finnes noe rom i budsjettet et sted, sier leder for Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, til VG.

STUDENTENES LEDER: Håkon Randgaard Mikalsen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han presiserer at han ikke har inngående kjennskap til saken og at det derfor er vanskelig for ham å gi en helhetlig vurdering.

– Det kan jo hende at man av og til må ta taxi i vitenskapens navn. Men man kan jo også benytte seg av kollektivtransport.

– Har du, i kraft av å være leder for Norsk studentorganisasjon, taxikort?

– Nei. Jeg har månedskort hos Ruter. Det betaler jeg selv.