I RETTEN: Politimannen må de to neste ukene møte i Gjøvik tingrett. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Politimann i retten: Tiltalt for seksuell omgang med informant og tyveri av narkotikabeslag

GJØVIK TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener politimannen gjennom flere år misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinne som var hans informant.

Publisert: 04.03.19 08:20 Oppdatert: 04.03.19 08:31







Mandag morgen må mannen (51) møte i retten tiltalt for en rekke straffbare forhold: Misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang, underslag og tyveri av narkotika- og dopsbeslag og påvirkning av vitner.

Misbruket skal ha skjedd gjentatte ganger i perioden 2009 til 2014 mens mannen var ansatt som blant annet etterforsker, narkotikaansvarlig og informantveileder, ifølge tiltalen.

Press og bestikkelser

Da kvinnen som er fornærmet i saken gikk til Spesialenheten for politisaker i 2017, skal mannen ifølge tiltalen ha forsøkt å presse henne til å endre forklaring. Påtalemyndigheten mener han både ga henne penger og ba henne om å sende en tekstmelding til Spesialenhetens etterforsker.

les også Øyevitne: Slik var den dødelige slåsskampen

Etter at retten er satt klokken 09.15 vil første halvdel av dagen vil gå med til aktor Per Martin Utkilen fra Spesialenheten for politisakers innledningsforedrag.

– Tiltalen omfatter ti poster og gjelder straffbare forhold som har pågått fra 2009 til 2018. Det er et langt tidsperspektiv og flere alvorlige poster i tiltalen, sier Utkilen til NTB.

Etter lunsj vil den fornærmede kvinnen forklare seg. Tirsdag får retten høre politimannens forklaring og forklaringen til en medtiltalt kvinne som påtalemyndigheten blant annet mener hjalp til med å presse den fornærmede kvinnen.

FORSVARER: Bernt Heiberg er den tiltalte politimannens advokat. Her fotografert i retten i en annen sammenheng. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Ser frem til å forklare seg

Mannen har tidligere ikke erkjent skyld for noen av tiltalepunktene.

Hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, sier til Oppland Arbeiderblad at tiltalte mener Spesialenhetens forståelse av saken ikke stemmer overens med virkeligheten og at 51-åringen ser fram til å forklare seg for retten

Det er satt av halvannen uke til behandling av saken i Gjøvik tingrett.