TIDLIGERE: Ordet «rasist» ble tagget på veggen på Waras bolig og på bilen i desember i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Brann i Tor Mikkel Waras bil

Natt til søndag rykket politiet ut til en brann i en bil som tilhører justisminister Tor Mikkel Wara.

Publisert: 10.03.19 05:05 Oppdatert: 10.03.19 05:31







– Dette er en bil som eies av Justisministeren som har tatt fyr mens den har stått parkert utenfor hans bolig i Oslo, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Magne Olsvoll til VG.

Politiet fikk melding om brannen klokken 01.41.

– Det var ikke rare brannen, den ble raskt slukket. Vi har foretatt taktisk og teknisk etterforskning på stedet. PST står for videre etterforskning, sier han til VG 04.45.

Tor Mikkel Wara har blitt utsatt for alvorlige trusler og hærverk flere ganger i løpet av de siste månedene. Så sent som i januar mottok han et trusselbrev, og en søppelkasse utenfor hjemmet hans ble påtent. Bilen hans skal også ha blitt forsøkt påtent. Etter at huset ble tagget med beskyldninger om rasisme, etterforsket Politiets sikkerhetstjeneste truslene mot justisministeren.

På spørsmål om de ser brannen natt til søndag i sammenheng med de tidligere truslene, henviser Olsvoll til PST.

Klokken 05 opplyser en talsperson for PST til VG at de er kjent med saken og at de må komme tilbake til hva det er som har skjedd. Vedkommende vil ikke kommentere hvorvidt de ser noen sammenheng med tidligere trusler mot ministeren.

Natt til søndag holder politiet vakt utenfor justisministerens bolig.

I desember skapte teaterforestillingen «Ways of seeing» på Back Box Teater i Oslo reaksjoner. Forestillingen brukte video-opptak av boligen til Tor Mikkel Wara (FrP), politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) og Christian Tybring-Gjedde (FrP), samt Resett-redaktør Helge Lurås.

Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, skrev i en VG-kronikk om hvordan hun opplevde at huset hennes ble filmet og vist frem i teatersalen. Hun anmeldte også forestillingen for hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom.