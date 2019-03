GÅR GANSKE DÅRLIG: Abid Raja sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande på landsstyremøtet i Venstre i februar. Foto: Helge Mikalsen, VG

Venstre-Raja: Venstre må erkjenne krisen

Abid Raja (V) ber sin egen partiledelse erkjenne at Venstre er i krise. Han går langt i å støtte kritikken som Unge Venstres leder Sondre Hansmark kommer med tirsdag morgen.

– Partiledelsen i Venstre gjør lurt i å lytte til Unge Venstre -lederen, i stedet for å kritisere hans åpenhet og ærlighet. Hvis vi ikke erkjenner at vi er i krise med krympende oppslutning, så kommer vi heller aldri ut av krisen, sier Raja til VG.

Tirsdag klokken 12.30 skal Venstre-leder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik ha en planlagt pressekonferanse foran landsmøtet på Hell, som starter fredag.

Aner ikke hva Venstre står for

Tirsdag tar Unge Venstre-lederen et knallhardt oppgjør mot egen partiledelse og Venstre-leder Trine Skei Grande. I et intervju med TV 2:

– Velgerne aner ikke hva vi står for, sier Hansmark.

– Det handler om at vi bruker veldig mye tid på å forsvare og snakke om kompromisser, og veldig lite tid til å snakke om vår primærpolitikk. Hvis ikke velgerne har noe å forbinde oss med annet enn kompromisser aner de ikke hva vi står for, sier Hansmark til VG.

Viktig å lytte

– Det er veldig viktig å lytte til ungdommen, de som skal arve partiet fra oss, sier Abid Raja til VG tirsdag.

– Nå kommer han sikkert til å få ekstremt hard kritikk fra mange hold, spesielt internt. Men det krever stort mot å si det han gjør- Det er ikke illojalt, etter min mening, men jeg tror at han gjør det av kjærlighet til partiet og de liberale ideene som han vil at partiet skal stå for, sier Abid Raja, som er nestleder i Venstres stortingsgruppe, finanspolitisk talsmann, og en av Stortingets visepresidenter.

Begreper folk ikke forstår

– Men er du enig med Unge Venstre-lederen i sak?

– Jeg deler hans bekymring langt på vei. Jeg kan ikke stille meg fullt ut bak kritikken mot våre tre statsråder, men jeg deler hans beskrivelse av det uføret partiet befinner seg i. Det blir for mye snakk om begreper som folk ikke forstår, som såkornfond og FUNN-ordning. Velgerne etterlyser løsninger i sitt daglige liv, og det er det vi som parti må besvare, sier Raja.

– Det har vært et problem bare å erkjenne at vi har en utfordring, legger han til.

På reise

Venstre-representanten fra Akershus har reist rundt i Norge og besøkt Venstre-lag de siste ukene, og har uttrykt at han vil reise helt fram til kommunevalget i september.

På kort sikt har Rajas uttalte mål vært å sikre at partiet stiller liste til kommunevalget i flest mulig kommuner. Fristen for levering av lister går ut om få uker.

– Hvordan kan landsmøtet kommende helg bidra til å få Venstre ut av uføret?

– Jeg håper virkelig at det ikke blir et bråke-landsmøte, og jeg har selv tatt dyp selvkritikk for at jeg var med på å sette dette stempelet på landsmøtet i fjor, da en åker-sak satte dagsorden. Jeg bidro ikke positivt da jeg ba Trine forklare seg fullt ut. Det ble feil. Nå håper jeg at dette landsmøtet ikke skal handle om bråk og spetakkel, sier Raja.