DREPT: I 1974 ble danske Anni Nielsen Iranzo (31) drept i sin bolig i Dagaliveien. Her er hun sammen med sin ektemann Enrique Iranzo på datteren Maria Louises dåpsdag i 1970. Foto: PRIVAT

Drapet i Holmenkollen: Politiets store tabbe

I flere dager lå klær med blod fra drepte Anni Nielsen Iranzo (31) ute i skogen på Høvikodden. Politiet ble varslet om klærne uten å reagere.

24. april 1974 ble danskfødte Anni Nielsen Iranzo (31) funnet drept i Dagaliveien 25 i Holmenkollen i Oslo. Den 31 år gamle kvinnen lå på stuegulvet i huset der hun bodde sammen med sin mann, den spanske diplomaten Enrique Iranzo og parets fire år gamle datter Maria Iranzo Nielsen.

Datteren ble vitne til drapet på moren.

I true crime-serien «Drapet i Holmenkollen» er Iranzo Nielsen (49) tilbake i Oslo, for første gang siden 1974, for å søke svar på hva som skjedde da moren ble drept.

I avhør fortalte ektemannen om forhold han har hatt til andre kvinner. Ifølge politiet førte dette til et gjennombrudd i saken.

En uke etter drapet ble mistanke ble rettet mot en kvinne som ønsket et forhold til Enrique Iranzo: den amerikanske rikmannsdatteren Minna Thompson. Politiet mente sjalusi kunne være motivet.

BLE TILTALT: Amerikanske Minna Thompson ble tiltalt for drapet, men Interpol-etterlysningen ble opphevet da saken ble foreldet i 1999. Foto: POLITIET/VG

De blodige klærne

Allerede dagen etter drapet varslet en dame og hennes sønn politiet i Sandvika om at hun hadde funnet blodige kvinneklær som lå i skogen rett ved Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum.

– Vi snakket en del den kvelden om dette mordet, og om det kunne ha en form for sammenheng. Da ringte jeg politiet og fortalte hva mor hadde funnet, sier kvinnens sønn Fredrik Brodersen i serien.

Tirsdag 30. april gikk kvinnen igjen tur i området og oppdaget at de blodige klærne lå urørt. Damen bestemte seg da for å ringe VG, som igjen varslet politiet om klærne. Først da rykket politiet ut.

GJORDE FUNN: Turgåeren Berit Mørk poserte med de blodige klærne for VGs fotograf. Foto: Bjørn Aslaksen

Dette ble funnet på Høvikodden

En bodysuit fra den amerikanske butikken Sears

Et par damestøvletter

Et skaut

En trikkebillett fra Holmenkollbanen kjøpt onsdag 24. april 1974 før klokken 12.00

En tegning av tre flygende hester

Papir

Riflepapp

En damegenser med aranstrikking

Etter hvert konkluderte politiet med at blodet tilhørte Anni Iranzo.

I serien forteller flere vitner at de så Minna Thompson både i Oslo og i området rundt ekteparet Iranzos bolig. En mann forteller også at han så Thompson gå av en buss på Høvikodden.

FUNN: En blodig bodysuit fra den amerikanske butikken Sears.

Kjærlighetsbrevene

Enrique Iranzo beskrev forholdet til Thompson som av og på, og som vekslet mellom romantikk og vennskap. Det skal ha vært et forhold han ville ut av, men det ønsket ikke Minna Thompson.

Politiet fikk se flere kjærlighetsbrev som Thompson hadde skrevet til Iranzo.

«I love you with all my heart», står det skrevet i et.

Politiet begynte så å se nærmere på kvinnen.

Minna Thompson dukket opp på politiets radar da politiet kryssjekket en liste over utenlandske personer som hadde bodd på Forbundshotellet på Holbergs plass opp mot personer som hadde en tilknytning til ekteparet Iranzo.

– Det var et eureka, sier politibetjent Roar Waktskjold i serien.

Hotellresepsjonisten på jobb den 24. april 1974 har fortalt at Thompson hadde kloremerker i ansiktet da hun kom tilbake på hotellet samme dag Anni Iranzo ble drept. Thompson skal ha vært i Oslo hele fire dager etter drapet i Dagaliveien.

Da politiet for alvor slo alarm om amerikaneren hadde hun allerede forlatt Norge.

FORLOT NORGE: Her forlater Minna Thompson politistasjonen i Memphis etter å ha blitt forelagt norsk politis anklager mot henne i drapssaken i Dagaliveien i Oslo. Foto: AP

Politiet: – Der fløy fuglen

– Det jeg opplevde som en nedtur var at vi var for sene. Der fløy fuglen, sier Roar Waktskjold.

I 1975 ble Thompson tiltalt for drapet på Anni Iranzo. Det skapte overskrifter verden over.

Den amerikanske kvinnen ble imidlertid ikke utlevert, fordi det ikke var noen gyldig utleveringsavtale mellom USA og Norge. I tillegg mente politiet i Memphis at hun var uskyldig, og at bevisene var for dårlige.

Hun ble derfor etterlyst via Interpol i totalt 134 land, tiltalt for forsettlig drap.

NEKTER SKYLD: I 1999 møtte VG Minna Thompson Glenn i hjembyen Memphis i USA. Hun nektet for å ha noe med drapet som ble foreldet en måned senere å gjøre. Foto: Mattis Sandblad

Ingen DNA-match

To uker etter drapet avga Minna Thompson frivillig fingeravtrykk, håndflateavtrykk og hårprøver.

FBI sammenlignet hårprøvene med hårstråene som ble funnet i Anni Iranzos hender. Det ble ikke funnet noen match mellom fingeravtrykkene og hårprøvene.

I 1999, 25 år etter drapet, ble saken foreldet etter lovgivningen som gjaldt den gang.

Minna Thompson Glenn, som hun nå heter, bedyret sin uskyld i et intervju med VG en måned før foreldelsesfristen.

I serien beskylder Thompsons norske advokat Jonas W. Myhre politiet for å ha tunnelsyn.