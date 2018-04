TROLLFIE: – Jeg tok dagene som de kom. Det har vært bra hele tiden, sier 53-åringen. Til VG forteller han at han fant noen troll å snakke med mens han var alene på Nordkapp-platået. Foto: Tom Wangsholm

Tom (53) var isolert i 10 dager på Nordkapp-platået – hentet av helikopter søndag

Etter ti dager skredfast og helt alene på Nordkapp-platået i Finnmark skal Tom Wangsholm (53) endelig hjem til familien.

Mossingen Tom Wangsholm (53) hadde inntil 1. påskedag vært helt alene på Nordkapp -platået i Finnmark siden torsdag i forrige uke, skriver iFinnmark .

Etter ti dager alene ble han endelig hentet ut ved hjelp av helikopteret til Statens vegvesen søndag.

– Nå sitter jeg på hurtigruten til Kirkenes. Så nå er det bra, sier Wangsholm til VG.

Han forteller at han har hatt både mat, hotellrom og TV hele tiden.

– Jeg fant noen troll i inngangshallen jeg kunne snakke med. Det har ikke vært noe problem, sier han og ler.

Wangsholm kjørte opp til Nordkapp-platået torsdag 22. mars for å legge ventilasjon i Nordkapp-hallen.

Han kjørte hele veien fra Moss i Østfold, men kom seg ikke tilbake igjen på grunn av det dårlig været som gjorde at veien ble stengt.

Gleder seg til å se familien

Wangsholm jobber som servicetekniker, og er vant til å jobbe alene, sier han.

Han forteller at han i utgangspunktet hadde planlagt å jobbe gjennom påsken, men ble ferdig onsdag – og nå derfor ligger én og en halv uke i forkant tid på arbeidet i hallen.

– Skal du ta ferie når du kommer hjem?

– Nå skal jeg ta litt ferie. Jeg skal dra presenningen av båten, sier han.

Wangsholm gleder seg til å se familien.

– Det skal bli gøy, sier han.

Til iFinnmark sier prosjektleder for drift og vedlikehold hos Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen, at han er glad for at de kan hjelpe den værfaste søringen.

– Vi var med helikopteret i området, så da var det ikke noe problem å ta en stopp for å plukke han opp, sier Eriksen.