Kongehuset gikk ti millioner i underskudd i fjor

Feiringen av kongeparets 80-årsdager endte med en prislapp på 3,1 millioner kroner.

Folkefest, sikkerhetstiltak og Krone-is. Totalsummen på kongeparets 80-årsfeiring kostet 3,1 millioner kroner, står det i årsrapporten til kongehuset .

Feiringen bidro til et totalt underskudd på 9.879.056 kroner i 2017, det dårligste regnskapstallet på 10 år, ifølge Dagens Næringsliv .

I en kommentar til årsregnskapet skriver hoffsjef Gry Mølleskog at det imidlertid er bedre enn planlagt, og at underskuddet dekkes av oppsparte reserver.

Satt av penger over flere år

Det ble stelt istand gallamiddag for kongeparet under feiringen, hvor blant annet 34 kongelige fra hele Europa var til stede under feiringen. Totalt var det 183 gjester under middagen, hvor det ble servert kalv med tartelett og granskuddsky som hovedrett.

Dagen etter var gjestene på minicruise og lunsj ombord på Kongeskipet «Norge», og kvelden ble rundet av med storstilt festmiddag i Operaen, en gave fra regjeringen.

Dronningens gave fra kongen var Dronning Sonjas Kunststall som ble offisielt åpnet på bursdagen hennes, 4. juli.

Informasjonsrådgiver ved slottet, Sven Gjeruldsen, forteller at pengebruken i forbindelse med jubileumet var planlagt, og at det har blitt satt av penger til feiringen over flere år.

Han ønsker imidlertid ikke å fortelle noe om hva de ulike arrangementene kostet.

– Vi går ikke ut med beløp på enkeltarrangement, sier han.

Satte publikumsrekord

For åpent slott, hvor publikum vises rundt på slottet om sommeren, dro kongehuset inn 2,4 millioner kroner. Kongehuset satte også publikumsrekord da 40.172 personer var på besøk i løpet av åtte uker, står det i årsrapporten.

I løpet av året var kongefamilien på 658 offisielle oppdrag, og var innom 62 kommuner i hele landet. Siden kong Harald ble kronprins i 1957 har han vært på besøk i over 350 kommuner, og i oktober i fjor var det kun 61 kommuner han ikke har besøkt.