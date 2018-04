Addictologi-avsløringen: Hvem tilhører denne stemmen?

Stemmen du kan høre i videoen over tilhører med all sannsynlighet det ukjente «blomsterbudet» som slo ned 29-åringen Bjørn Ivar Nordstrøm 5. august i fjor.

Slagene traff Nordstrøm i ansiktet fire dager før han skulle vitne mot sin tidligere arbeidsgiver Laila Mjeldheim, eier av Det Norske Kartselskapet.

Mjeldheim er en av terapeuten Espen Andresens nærmeste samarbeidspartnere. Nordstrøm var Andresens klient i flere år.

VG har avslørt at tidligere klienter av Andresen og Mjeldheim har blitt kontaktet av straffedømte torpedoer.

Kjenner du igjen stemmen? Tips VGs reportere på e-post! Du kan også benytte telefonnummer 980 70 824, enten ved anrop, SMS eller krypterte meldingstjenester som WhatsApp eller Signal.

Dødt nummer, falskt navn

Tidligere samme dag som Nordstrøm ble slått ned utenfor oppgangen sin på Bjølsen i Oslo, hadde han mottatt oppringninger fra et ukjent telefonnummer: 912 85 848.

Tre dager etter voldsepisoden ble dette telefonnummeret «dødt».

Fra dette nummeret hadde Nordstrøm også fått en SMS fra voldsmannen. «Hei fra florris, kommer med blomster til bjorn nordstrom», stod det.

Telefonnummeret til «blomsterbudet» som serverte slagene var i tillegg registrert på et falsk navn: Malyan Zaiyo.

Navnet finnes verken i Folkeregisteret eller i skattelistene.

Samme nummer i annen sak

En måned før Nordstrøm ble slått ned, fikk en Oslo-advokat flere truende oppringninger fra det samme telefonnummeret som Nordstrøm ble oppringt fra.

«Du er en jævla svindler!», sa den ukjente stemmen.

Oslo-advokaten har ingen relasjon til addictologimiljøet som Nordstrøm hadde brutt ut av.

Advokaten lå derimot i konflikt med helt andre personer og han knytter truslene til denne konflikten.

Mannen som fremsatte truslene gjennom det samme telefonnummeret som ble brukt til å lokke Nordstrøm i en felle, var ukjent for Oslo-advokaten.

Den ukjente mannen var opptatt av èn ting: å drive inn en gjeld han mente advokaten skyldte.

Advokaten valgte å ta opp samtalene. VG har publisert ett av disse opptakene.

Her kan du høre mer av stemmen:

Begge sakene henlagt

Hvem er den mystiske mannen som både truet Oslo-advokaten og lurte Bjørn Ivar Nordstrøm i en felle?

At samme telefonnummer også var brukt i truslene mot advokaten, kom frem i etterforskningen av Nordstrøm-saken.

Etterforskningen av de to sakene ble likevel aldri samordnet til tross for at begge sakene lå i Oslo politidistrikt.

På Bærum politistasjon i Oslo politidistrikt satt politiadvokat Hilde Wammer. Hun hadde ansvaret for trusselsaken mot Oslo-advokaten. Hun henla sin sak 8. februar.

På Sentrum politistasjon i Oslo politidistrikt satt politiadvokat Sonia Gupta Nerhus. Hun hadde ansvaret for voldssaken mot Bjørn Ivar Nordstrøm. Hun henla sin sak samme dag, 8. februar.

Verken Wammer eller Nerhus har foreløpig kunnet besvare VGs spørsmål.

Heller ikke deres overordnede, Kjersti Lauvsnes, påtaleleder på Bærum politistasjon, og Marianne Midtbø, påtaleleder på Sentrum politistasjon, har kunnet gi VG svar.

Politiet hentet aldri lydopptak

Bærum politistasjon var kjent med at advokaten hadde sentrale bevis – lydopptak av trusselsamtalene – men henla saken uten å sikre seg dem.

Advokaten fra Oslo som mottok truslene på telefon sier til VG at han varslet politiet om at han hadde lydopptak allerede kort tid etter at han anmeldte saken i fjor sommer. Han ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk på grunn av ubehaget rundt saken.

– Jeg har mottatt en rekke ubehøvlede trusler fra en person som har ropt og skreket i telefonen. Det har også vært drapstrusler. Etterhvert tok jeg opp samtalene, sier advokaten.

Han gjorde dette for å kunne levere dem til politiet, forteller han.

– Politiet ble etter hvert interessert i dem, men jeg fikk aldri anledning til levere dem, sier han.

Han begrunner dette med at det var teknisk umulig for ham å få videresendt opptakene, samt at åpningstidene på Bærum politistasjon gjorde det praktisk vanskelig å komme innom i åpningstidene før klokken 16.00 på hverdager.

Vil gi fra seg opptak

Advokaten sier at han mener politiet purret på ham maksimalt tre ganger for å få opptakene, siste gang i januar.

– Da reiste jeg på en lengre ferie. Da jeg kom hjem, var saken henlagt. I etterpåklokskapens lys burde jeg nok fått levert lydopptakene, men politiet kunne også ha tatt initiativ til å hente dem. Truslene mot meg hadde på dette tidspunktet roet seg ned for lengst. Jeg tenkte derfor ikke så mye mer over saken, sier advokaten.

– Hva vil du gjøre nå?

– Jeg vil selvfølgelig ta initiativ å få levert dem.

Signalement

Ifølge opplysningene Nordstrøm ga til politiet i avhør samme dag som overfallet, så var «blomsterbudet» en mann på rundt 185 cm, som fremsto som veltrent og fra Midtøsten-området.

Han hadde helskjegg, en mørk cap med hvite striper og svarte skinnsko med spiss tupp. På seg hadde han en svart regnjakke og mørk dongeribukse.

Sammen med overfallsmannen var det også en kvinne på rundt 160 cm av norsk opprinnelse. Nordstrøm beskrev henne som «sliten». Hun hadde rød hettegenser, hvit dongeribukse og hvite sko.

Oslo-politiet: Gjennomgår alle anmeldelser

VG kunne i går fortelle at Oslo-politiet har mottatt minst 15 anmeldelser mot addictologimiljøet. 13 av disse er henlagt. To har ligget på vent i fire måneder.

– Oslo politidistrikt har over tid mottatt en rekke anmeldelser mot Det Norske Kartselskapet og Addictologi Akademiet og personer i tilknytning til addictologimiljøet. Flere av disse har vært under etterforskning. Vi foretar nå en gjennomgang av alle anmeldelser og ser på om det er grunnlag for å samle sakene, skriver Beate Brinch Sand, leder for Felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt.

Laila Mjeldheim har nektet enhver forbindelse til overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm. Både Mjeldheim og Espen Andresen har også avvist at de skal ha truet tidligere klienter, eller fått andre til å gjøre det for seg.