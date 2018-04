AKTOR: Yngve Skovly var aktor i fengslingsmøtet hvor mannen ble varetektsfengslet i fire uker. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / VG

Barnehageassistent siktet for overgrep mot barn

Publisert: 03.04.18 17:26

Møre og Romsdal politidistrikt har siktet en barnehageassistent for voldtekt mot et barn under 14 år.

Mannen fra Sunnmøre ble pågrepet torsdag 29. mars og varetektsfengslet lørdag.

Påtalemyndigheten ba om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud i fjorten dager, noe Sunnmøre tingrett ga dem medhold i.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, men retten mente likevel han med skjellig grunn kunne mistenkes for å ha forgrepet seg på et barn.

Retten la da vekt på opplysninger som var kommet frem under et tilrettelagt avhør av barnet, samt at det et «funnet en flaske med babyolje på soverommet og det var en våt flekk i sengen» fremgår det av fengslingskjennelsen.

Under fengslingsmøtet opplyste politiet, ved aktor Yngve Skovly, at det ville bli foretatt et tilrettelagt avhør av en yngre bror av den fornærmede.

Mannen ble varetektsfengslet på bakgrunn av fare for bevisforspillelse. Mannen hadde også samtykket til varetektsfengsling.

– Han har ikke erkjent straffskyld. Noe utover det kan jeg ikke kommentere nå, sier mannens forsvarer, Erling Flisnes, til VG.

– Har dette angivelige overgrepet, som din klient er siktet for, funnet sted i barnehagen hvor mannen jobber eller i tilknytning til jobben som barnehageassistent?

– Denne saken har intet med hans arbeid å gjøre, sier Flisnes.

Politiet, ved politiadvokat Yngve Skovly, var tirsdag ettermiddag ikke tilgjengelig for å kommentere saken.

