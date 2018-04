SJIKANERT: Liv Signe Navarsete mener partiledelsen kunne ha håndtert den grove Messenger-meldingen som hun fikk i 2016 på en bedre måte. Foto: Frode Hansen, VG

Sp-generalsekretær: Glemte sex-sjikanen mot Navarsete

Publisert: 12.04.18 18:13 Oppdatert: 12.04.18 18:37

Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen sier nå rett ut at han hadde glemt varselet om sex-sjikanen mot Liv Signe Navarsete - da han ble spurt om det var #metoo-saker i partiet.

– Grunnen til det var at dette var en sak vi oppfattet som avsluttet, og den gangen førte vi dessverre ikke logg på varslene. Det var rett og slett slik at jeg ikke husket den saken da dette kom opp, sier Knut M. Olsen til NRK Sogn og Fjordane.

I går ble det kjent at Liv Signe Navarsete for to år siden fikk en melding på Messenger en natt der det sto: «Vi har lyst på fitta di».

Meldingen ble sendt fra Facebook-kontoen og mobilen tilhørende tidligere statssekretær i Sp, Morten Søberg. Men det var høyst sannsynlig en annen Sp-politiker som deltok på samme tur som Søberg, som sendte meldingen.

Generalsekretær Olsen koblet uansett ikke sex-sjikanen som Navarsete ble utsatt for med saker om seksuell trakassering og #metoo.

– Jeg vil ikke gå inn på hvordan den ble håndtert den gangen, men den ble sett på som avsluttet. Derfor skal jeg være helt åpen om at den var ute av hodet mitt. Det må jeg bare beklage, sier Olsen til NRK.

Til VG i går var Olsen ordknapp om hvordan partiet hadde håndtert den grove meldingen Navarsete mottok.

– Jeg sier ikke noe om hvem vi har samtaler med, sa Olsen da. Han forsikret også om at varselet ble oppfattet som alvorlig, og behandlet deretter.

VG har ikke oppnådd kontakt med Olsen torsdag kveld.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum understreker at varselsaker som dette skal tas på alvor i Sp. Han uttrykte dette i en epost til VG onsdag om sex-sjikanen Navarsete ble utsatt for.

– Eier av telefonen hadde beklaget dypt og både jeg og Liv Signe tror på det eieren av telefonen sa. Jeg oppfattet ikke da at det var noe ønske om å ta dette noe videre, men skjønte i ettertid at det var det. Vi hadde da et nytt møte med Liv Signe, og ble sammen enige om videre håndtering. Senterpartiet skal være et parti der slikt ikke oppleves, og hvor varslere skal tas på alvor, skriver Sp-lederen.